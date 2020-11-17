В МОЗ прогнозують 30 тисяч хворих COVID-19 на добу при скасуванні карантину

Станом на сьогодні, жодна країна не відмовляється від карантину

Станом на сьогодні, жодна країна не відмовляється від карантину

Фото: з відкритих джерел

За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, якщо скасувати в Україні обмежувальні заходи, то захворюваність коронавірусною хворобою може сягнути 30 тисяч осіб за добу, а це неминуче призведе до колапсу медичної системи.

Як передає RegioNews, про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова".

Якщо скасувати всі протиепідемічні заходи… ми побачимо зростання до 20, 25, 30 тисяч хворих (на добу - ред.). Потім отримаємо дуже швидко 100% заповненості ліжок у наших лікарнях і колапс медичної системи”, - зазначив Степанов.

Міністр зазначив, що карантин вихідного дня є компромісом для України. Він має на меті зменшити кількість контактів між людьми, і таким чином розірвати ланцюг передачі хвороби.

Нагадаємо, 11 листопада Кабінет міністрів ухвалив рішення про введення жорсткого карантину вихідного дня в Україні з 14 листопада – з 00:00 суботи до 00:00 понеділка.