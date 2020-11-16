В Киеве сообщили о "заминировании" ЦУМа

Эвакуировано около тысячи человек

Эвакуировано около тысячи человек

Фото из открытых источников

В столице продолжается проверка сообщения о «минировании» здания ЦУМа. Посетители и сотрудники эвакуированы.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на УНН.

Из-за "минирования" киевского ЦУМа эвакуированы около тысячи человек. Об этом рассказала пресс-секретарь Шевченковского управления полиции ГУНП в Киеве Анна Зубрєва.

Было эвакуировано примерно до тысячи человек. Сейчас проверка продолжается, — сказала Зубрєва.

О том, что в полицию Киева поступило сообщение о "заминировании” ЦУМа, представители универмага сообщили в соцсетях.

ЦУМ Киев временно закрыт. 16 ноября 2020 года в полицию города Киева поступило сообщение о "заминировании" здания универмага. Состоялась эвакуация посетителей и сотрудников ЦУМма. Сейчас проходит проверка, — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что вчера в Одессе эвакуировали городскую ТИК из-за сообщения о минировании.