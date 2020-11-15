У Бердянську розгорілася масштабна пожежа на сміттєзвалищі

Підозрюють що це був навмисний підпал

Підозрюють що це був навмисний підпал

Фото: pro.berdiansk.biz

У Бердянську рятувальники гасять масштабну пожежу на полігоні ТПВ.

Про це повідомляє місцеве видання Новини Бердянська. Кілька бригад міськрайонного управління ДСНС задіяні для ліквідації пожежі. Вже кілька годин поспіль рятувальники ДСНС і підприємства-орендаря звалища намагаються загасити загоряння. Гасіння пожежі ускладнюється через сильний вітер. Інцидент стався сьогодні, 15 листопада, вранці. За інформацією охоронців звалища, двоє невідомих чоловіків підпалили сміття і втекли. Нагадаємо, годину тому в Одесі надійшло повідомлення про мінування міської ТВК.

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