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15 листопада 2020, 17:36 356

У Бердянську розгорілася масштабна пожежа на сміттєзвалищі

15 листопада 2020, 17:36 356
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Фото: pro.berdiansk.biz
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У Бердянську рятувальники гасять масштабну пожежу на полігоні ТПВ.

Про це повідомляє місцеве видання Новини Бердянська.

Кілька бригад міськрайонного управління ДСНС задіяні для ліквідації пожежі.

Вже кілька годин поспіль рятувальники ДСНС і підприємства-орендаря звалища намагаються загасити загоряння. Гасіння пожежі ускладнюється через сильний вітер.

Інцидент стався сьогодні, 15 листопада, вранці. За інформацією охоронців звалища, двоє невідомих чоловіків підпалили сміття і втекли.

Нагадаємо, годину тому в Одесі надійшло повідомлення про мінування міської ТВК.

мінування пожежа Бердянськ ДСНС Запорізька область
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