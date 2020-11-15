У Бердянську розгорілася масштабна пожежа на сміттєзвалищі
Підозрюють що це був навмисний підпал
Підозрюють що це був навмисний підпал
У Бердянську рятувальники гасять масштабну пожежу на полігоні ТПВ.
Про це повідомляє місцеве видання Новини Бердянська.
Кілька бригад міськрайонного управління ДСНС задіяні для ліквідації пожежі.
Вже кілька годин поспіль рятувальники ДСНС і підприємства-орендаря звалища намагаються загасити загоряння. Гасіння пожежі ускладнюється через сильний вітер.
Інцидент стався сьогодні, 15 листопада, вранці. За інформацією охоронців звалища, двоє невідомих чоловіків підпалили сміття і втекли.
Нагадаємо, годину тому в Одесі надійшло повідомлення про мінування міської ТВК.
В Одесі евакуювали міську ТВК через повідомлення про мінуванняВсі новини »
15 листопада 2020, 17:19Стали відомі результати виборів-2020 у Запорозькій області
13 листопада 2020, 14:30В Кабміні сказали, скільки часу займе повне розмінування Донбасу
10 листопада 2020, 16:16
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Зміна кадрів в Одесі: спонсори Труханова повертають у голови ОДА ветерана Гриневецького
Другий тур у Луцьку: чи отримає місто мера "з-під Палиці"