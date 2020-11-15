В Одесі евакуювали міську ТВК через повідомлення про мінування

Про замінування повідомив невідомий чоловік

Про замінування повідомив невідомий чоловік

Фото: Нацполіція України

В Одесі у Малиновському районі міську ТВК евакуювали через повідомлення про замінування.

Про це пише RegioNews з посиланням на рух "ЧЕСНО" та ГУ Нацполіції Одеської області.

У поліції повідомили, що на лінію "102" зателефонував чоловік та повідомив, що адміністративна будівля по вулиці Косовська, де розміщується територіальна виборча комісія, замінована.

На місце події скеровані поліцейські, вибухотехніки та кінологи. Вони перевіряють об’єкт на наявність вибухонебезпечних пристроїв чи речовин.

Як повідомляє "ЧЕСНО", всіх людей евакуювали з приміщення. На місці працюють вогнеборці та працівники поліції. З динаміків лунають заклики зберігати спокій.

Нагадаємо, сьогодні ж у Краматорську невідомі розстріляли авто, припарковане поблизу виборчої дільниці.