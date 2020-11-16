Суд не выпустил из-под стражи майора, который сбил и покалечил трех курсанток в Киеве
Дело по существу начнут рассматривать 26 декабря
Дело по существу начнут рассматривать 26 декабря
Суд отказался отпустить из-под стражи под домашний арест майора Владимира Холодного, который, находясь за рулем в нетрезвом состоянии, сбил трех курсанток.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ТСН.
Сообщается, что с просьбой изменить меру пресечения обратились адвокаты подозреваемого.
Во время сегодняшнего судебного заседания суд решал процессуальные моменты. Дело по существу начнут рассматривать 26 декабря.
Напомним, 26 августа на территории военного колледжа в Киеве нетрезвый водитель сбил трех курсанток. Мужчина был пьян, поэтому не справился с управлением. На следующий день виновника ДТП отправили под стражу.
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Местные коалициады. Кто будет контролировать новоизбранный Кировоградский облсовет
Смена кадров в Одессе: спонсоры Труханова возвращают в главы ОГА ветерана Гриневецкого