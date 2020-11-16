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16 ноября 2020, 15:49 2

Суд не выпустил из-под стражи майора, который сбил и покалечил трех курсанток в Киеве

16 ноября 2020, 15:49 2
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Дело по существу начнут рассматривать 26 декабря
Рixabay
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Суд отказался отпустить из-под стражи под домашний арест майора Владимира Холодного, который, находясь за рулем в нетрезвом состоянии, сбил трех курсанток.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ТСН.

Сообщается, что с просьбой изменить меру пресечения обратились адвокаты подозреваемого.

Во время сегодняшнего судебного заседания суд решал процессуальные моменты. Дело по существу начнут рассматривать 26 декабря.

Напомним, 26 августа на территории военного колледжа в Киеве нетрезвый водитель сбил трех курсанток. Мужчина был пьян, поэтому не справился с управлением. На следующий день виновника ДТП отправили под стражу.

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