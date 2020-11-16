Суд не выпустил из-под стражи майора, который сбил и покалечил трех курсанток в Киеве

Дело по существу начнут рассматривать 26 декабря

Дело по существу начнут рассматривать 26 декабря

Рixabay

Суд отказался отпустить из-под стражи под домашний арест майора Владимира Холодного, который, находясь за рулем в нетрезвом состоянии, сбил трех курсанток.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ТСН.

Сообщается, что с просьбой изменить меру пресечения обратились адвокаты подозреваемого.

Во время сегодняшнего судебного заседания суд решал процессуальные моменты. Дело по существу начнут рассматривать 26 декабря.

Напомним, 26 августа на территории военного колледжа в Киеве нетрезвый водитель сбил трех курсанток. Мужчина был пьян, поэтому не справился с управлением. На следующий день виновника ДТП отправили под стражу.