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14 ноября 2020, 13:56 6

Суд арестовал таксиста Uber, который сбил пешеходов на остановке в Киеве

14 ноября 2020, 13:56 6
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Он привлекался к административной ответственности в течение последнего года
Он привлекался к административной ответственности в течение последнего года
Фото: Суспільне
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Шевченковский суд Киева отправил в СИЗО на два месяца водителя такси, который врезался в остановку общественного транспорта в Киеве, в результате чего погибли две женщины.

Об этом сообщает "Суспільне", передает RegioNews.

Во время судебного заседания подозреваемый начал плакать и заявил, что якобы он всю ночь работал в такси, а наркотиков не употреблял.

Также он утверждает, что перед аварией хотел перестроиться с четвертого ряда во второй, но впереди не увидел автомобиль.

Какие опасные маневры, я перестраювався. Я знаю, что я виноват. Я никуда не летел, я ехал 70-80 км", - заявил подозреваемый.

Адвокаты просили для него домашний арест, однако суд решил, что водитель будет находиться в СИЗО. Также он сказал, что хочет оказать финансовую поддержку родственникам погибших.

По информации "Суспільного", родителей у водителя нет, он прописан у тети. Также известно, что таксист уже привлекался к административной ответственности в течение последнего года.

Как сообщает портал "Киев оперативный", ранее подозреваемый в соцсетях выкладывал видео, как он намеренно совершает опасные маневры на большой скорости при движении по дороге со значительным потоком автомобилей.

Напомним, утром 13 ноября на Большой кольцевой дороге в Киеве водитель службы такси Uber не справился с управлением и въехал в остановку общественного транспорта, на которой находились люди.

В результате ДТП 41-летняя женщина погибла на месте, 60-летняя женщина умерла в карете "скорой", еще 2 человека госпитализированы с травмами. Проверка на алкоголь показала, что водитель 1997 года рождения не был в состоянии алкогольного опьянения.

В тот же день водителю Uber, который сбил на остановке людей, объявили подозрение

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