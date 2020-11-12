На Чернігівщині мер Остра затриманий на хабарі в 630 тис

Брав за будівництво стадіону в рамках президентської програми

Брав за будівництво стадіону в рамках президентської програми

Фото з Facebook Анни Коваленко

На Чернігівщині «взяли» на хабарі розміром в 630 тис. грн мера міста районного значення Остер.

Як повідомляє RegioNews, про це на своїй сторінці у Facebook повідомила голова Чернігівської ОДА Анна Коваленко.

На Чернігівщині "взяли" на хабарі мера міста районного значення Остер. Хабар розміром в 630 тис. грн посадовець взяв за будівництво стадіонного комплексу в рамках програми "Велике будівництво".

На Чернігівщині планово продовжується антикорупційний аудит, який я ініціювала відразу після призначення на посаду... Posted by Anna Kovalenko on Thursday, November 12, 2020

Чиновниця повідомила, що на Чернігівщині планово продовжується антикорупційний аудит. У його результаті на зараз 4 чиновники різних рівнів вже затримані і чекають на вирок суду.

Сьогодні СБУ разом з ДБР та прокуратурою "взяли" на хабарі - 630 тисяч гривень за будівництво стадіонного комплексу в рамках програми "Велике будівництво" мера Остра. Аудит триває, компроміс з корупцією неможливий, - написала Анна Коваленко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 9 листопада на Чернігівщині затримали голову селищної ради за вимагання хабаря.