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12 листопада 2020, 19:00 11

На Чернігівщині мер Остра затриманий на хабарі в 630 тис

12 листопада 2020, 19:00 11
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Брав за будівництво стадіону в рамках президентської програми
Брав за будівництво стадіону в рамках президентської програми
Фото з Facebook Анни Коваленко
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На Чернігівщині «взяли» на хабарі розміром в 630 тис. грн мера міста районного значення Остер.

Як повідомляє RegioNews, про це на своїй сторінці у Facebook повідомила голова Чернігівської ОДА Анна Коваленко.

На Чернігівщині "взяли" на хабарі мера міста районного значення Остер. Хабар розміром в 630 тис. грн посадовець взяв за будівництво стадіонного комплексу в рамках програми "Велике будівництво".

На Чернігівщині планово продовжується антикорупційний аудит, який я ініціювала відразу після призначення на посаду...

Posted by Anna Kovalenko on Thursday, November 12, 2020

Чиновниця повідомила, що на Чернігівщині планово продовжується антикорупційний аудит. У його результаті на зараз 4 чиновники різних рівнів вже затримані і чекають на вирок суду.

Сьогодні СБУ разом з ДБР та прокуратурою "взяли" на хабарі - 630 тисяч гривень за будівництво стадіонного комплексу в рамках програми "Велике будівництво" мера Остра. Аудит триває, компроміс з корупцією неможливий, - написала Анна Коваленко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 9 листопада на Чернігівщині затримали голову селищної ради за вимагання хабаря.

ДБР хабар СБУ прокуратура Чернігівська область
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