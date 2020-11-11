Протягом доби окупанти один раз порушили режим "тиші" і поранили українського бійця

Стан здоров’я пораненого задовільний

Стан здоров’я пораненого задовільний

Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Упродовж поточної доби, 11 листопада, у районах відповідальності наших підрозділів зафіксовано одне порушення досягнутих домовленостей режиму "тиші".

Так, російсько-окупаційні війська порушили режим припинення вогню, відкривши вогонь зі стрілецької зброї та великокаліберного кулемета поблизу Кам’янки.

Український військовослужбовець, який отримав вогнепальне поранення, отримує належну медичну допомогу в лікувальному закладі і почувається задовільно.

Про зухвалі дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців оперативно повідомлено представників ОБСЄ.

Також саперами ДСНС розміновано майже 6 гектарів території у прифронтовому районі та передано на знищення 89 знайдених вибухонебезпечних предметів.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою українськими захисниками.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що минулої доби окупанти гатили по наших бійцях поблизу Водяного, в ЗСУ - без втрат.