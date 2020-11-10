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Окупанти гатили по наших бійцях поблизу Водяного, в ЗСУ - без втрат
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10 листопада 2020, 18:05 2

Окупанти гатили по наших бійцях поблизу Водяного, в ЗСУ - без втрат

10 листопада 2020, 18:05 2
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Українські військовослужбовці вогонь у відповідь не відкривали
Українські військовослужбовці вогонь у відповідь не відкривали
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У вівторок, 10 листопада, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі зафіксували одне порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомило командування ООС на сторінці у Facebook, пише RegioNews.

Проросійські бойовики сьогодні відкрили вогонь зі стрілецької зброї. Оскільки обстріл був неприцільним та не становив загрози, українські військовослужбовці вогонь у відповідь не відкривали.

"Українські захисники не втрачають пильності та готові миттєво реагувати на будь-які провокаційні дії російсько-окупаційних військ", - додали у штабі.

Крім того, впродовж дня в зоні ООС розмінували майже 7 гектарів прифронтової території. На знищення передали 69 знайдених вибухонебезпечних предметів.

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечірнє зведення щодо ситуації в районі...

Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Tuesday, November 10, 2020

Нагадаємо, протягом попередньої доби на Донбасі збройні формування Російської Федерації та її найманці двічі порушили домовленості, що були досягнуті за підсумками засідання Тристоронньої контактної групи.

Донбас ООС війна обстріл бойовики
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