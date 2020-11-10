Окупанти гатили по наших бійцях поблизу Водяного, в ЗСУ - без втрат

Українські військовослужбовці вогонь у відповідь не відкривали

Українські військовослужбовці вогонь у відповідь не відкривали

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У вівторок, 10 листопада, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі зафіксували одне порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомило командування ООС на сторінці у Facebook, пише RegioNews.

Проросійські бойовики сьогодні відкрили вогонь зі стрілецької зброї. Оскільки обстріл був неприцільним та не становив загрози, українські військовослужбовці вогонь у відповідь не відкривали.

"Українські захисники не втрачають пильності та готові миттєво реагувати на будь-які провокаційні дії російсько-окупаційних військ", - додали у штабі.

Крім того, впродовж дня в зоні ООС розмінували майже 7 гектарів прифронтової території. На знищення передали 69 знайдених вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, протягом попередньої доби на Донбасі збройні формування Російської Федерації та її найманці двічі порушили домовленості, що були досягнуті за підсумками засідання Тристоронньої контактної групи.