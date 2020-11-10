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10 листопада 2020, 19:29 19

Обмін полоненими: РФ зірвала засідання ТКГ, його перенесли на завтра

10 листопада 2020, 19:29 19
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Російська сторона виправдовувала свою відмову "дрібними технічними деталями”
Російська сторона виправдовувала свою відмову "дрібними технічними деталями”
Фото: із відкритих джерел
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Гуманітарна підгрупа Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з вини російської сторони не змогла добитися обговорення питання обміну полонених та пошуку безвісти зниклих людей.

Про це у Facebook повідомила Українська делегація в ТКГ, передає RegioNews.

Відомо, що російська сторона, попри раніше укладені домовленості, відмовилася пропустити мешканців Луганщини в обидва боки за лінію розмежування, пояснюючи відмову дрібними технічними деталями.

Через демарш російських представників Україна не змогла домогтися обговорення двох інших важливих питань: обміну взаємно утримуваних осіб та питання пошуку безвісти зниклих осіб", — йдеться у повідомленні.

В українській делегації додали, що на переговорах вдалося досягнути певного просування в обговорені умов розблокування російською стороною роботи КПВВ.

Конкретні умови будуть обговорені завтра, під час загального засідання ТКГ на рівні глав делегацій", — розповів речник української делегації Олексій Арестович.

Нагадаємо, 10 листопада у ТКГ стартувало обговорення обміну полоненими та "плану Кравчука".

ТКГ обмін полонених Росія війна Донбас засідання
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