Обмін полоненими: РФ зірвала засідання ТКГ, його перенесли на завтра

Російська сторона виправдовувала свою відмову "дрібними технічними деталями”

Російська сторона виправдовувала свою відмову "дрібними технічними деталями”

Фото: із відкритих джерел

Гуманітарна підгрупа Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з вини російської сторони не змогла добитися обговорення питання обміну полонених та пошуку безвісти зниклих людей.

Про це у Facebook повідомила Українська делегація в ТКГ, передає RegioNews.

Відомо, що російська сторона, попри раніше укладені домовленості, відмовилася пропустити мешканців Луганщини в обидва боки за лінію розмежування, пояснюючи відмову дрібними технічними деталями.

Через демарш російських представників Україна не змогла домогтися обговорення двох інших важливих питань: обміну взаємно утримуваних осіб та питання пошуку безвісти зниклих осіб", — йдеться у повідомленні.

В українській делегації додали, що на переговорах вдалося досягнути певного просування в обговорені умов розблокування російською стороною роботи КПВВ.

Конкретні умови будуть обговорені завтра, під час загального засідання ТКГ на рівні глав делегацій", — розповів речник української делегації Олексій Арестович.

Нагадаємо, 10 листопада у ТКГ стартувало обговорення обміну полоненими та "плану Кравчука".