Обмін полоненими: РФ зірвала засідання ТКГ, його перенесли на завтра
Гуманітарна підгрупа Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з вини російської сторони не змогла добитися обговорення питання обміну полонених та пошуку безвісти зниклих людей.
Про це у Facebook повідомила Українська делегація в ТКГ, передає RegioNews.
Відомо, що російська сторона, попри раніше укладені домовленості, відмовилася пропустити мешканців Луганщини в обидва боки за лінію розмежування, пояснюючи відмову дрібними технічними деталями.
Через демарш російських представників Україна не змогла домогтися обговорення двох інших важливих питань: обміну взаємно утримуваних осіб та питання пошуку безвісти зниклих осіб", — йдеться у повідомленні.
В українській делегації додали, що на переговорах вдалося досягнути певного просування в обговорені умов розблокування російською стороною роботи КПВВ.
Конкретні умови будуть обговорені завтра, під час загального засідання ТКГ на рівні глав делегацій", — розповів речник української делегації Олексій Арестович.
Нагадаємо, 10 листопада у ТКГ стартувало обговорення обміну полоненими та "плану Кравчука".