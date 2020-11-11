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В течение суток оккупанты один раз нарушили режим "тишины" и ранили украинского бойца
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11 ноября 2020, 18:46 2

В течение суток оккупанты один раз нарушили режим "тишины" и ранили украинского бойца

11 ноября 2020, 18:46 2
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Состояние здоровья раненого удовлетворительное
Состояние здоровья раненого удовлетворительное
Фото из открытых источников
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Украинский военнослужащий получил огнестрельное ранение в результате ночного обстрела вблизи Каменки.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

В течение текущих суток, 11 ноября, в районах ответственности наших подразделений зафиксировано одно нарушение достигнутых договоренностей режима "тишины".

Так, российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня, открыв огонь из стрелкового оружия и крупнокалиберного пулемета вблизи Каменки.

Украинский военнослужащий, который получил огнестрельное ранение, получает надлежащую медицинскую помощь в лечебном заведении и чувствует себя удовлетворительно.

О дерзких действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников оперативно уведомлены представители ОБСЕ.

Также саперами ГСЧС разминировано почти 6 гектаров территории в прифронтовом районе и передано на уничтожение 89 найденных взрывоопасных предметов.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой украинскими защитниками.

Напомним, ранее сообщалось, что в прошлые сутки оккупанты обстреляли наших бойцов вблизи Водяного, в ВСУ - без потерь.

ООС РФ война ОБСЕ оккупанты
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