В течение суток оккупанты один раз нарушили режим "тишины" и ранили украинского бойца
Украинский военнослужащий получил огнестрельное ранение в результате ночного обстрела вблизи Каменки.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.
В течение текущих суток, 11 ноября, в районах ответственности наших подразделений зафиксировано одно нарушение достигнутых договоренностей режима "тишины".
Так, российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня, открыв огонь из стрелкового оружия и крупнокалиберного пулемета вблизи Каменки.
Украинский военнослужащий, который получил огнестрельное ранение, получает надлежащую медицинскую помощь в лечебном заведении и чувствует себя удовлетворительно.
О дерзких действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников оперативно уведомлены представители ОБСЕ.
Также саперами ГСЧС разминировано почти 6 гектаров территории в прифронтовом районе и передано на уничтожение 89 найденных взрывоопасных предметов.
Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой украинскими защитниками.
Напомним, ранее сообщалось, что в прошлые сутки оккупанты обстреляли наших бойцов вблизи Водяного, в ВСУ - без потерь.