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11 листопада 2020, 16:52 5

Відмова від 12-річної шкільної освіти – це абсолютний фейк, - Шкарлет

11 листопада 2020, 16:52 5
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Посадовець вирішив активізувати комунікацію з суспільством
Фото з відкритих джерел
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В.о. міністра освіти пояснив, що питання тривалості шкільної освіти дискусійне, але без напрацювання оптимальних варіантів жодних рішень МОН приймати не буде.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Telegram-канал Сергія Шкарлета.

Сергій Шкарлет заявив про те, що плани відмови від 12-річної шкільної освіти не відповідають дійсності.

Він повідомив, що "дискусія, яка не перший рік триває в освітній спільноті з приводу термінів початку та завершення шкільного навчання, у жодному разі не передбачає повернення десятирічки".

Для мене є абсолютно зрозумілим, чому саме 12-річна система. Це загальноєвропейська тенденція, - написав Шкарлет.

Водночас, періодичні інформаційні "вкиди" про зміну тривалості загальної середньої освіти переконують його в необхідності активніше комунікувати з суспільством з цього питання – і передусім з батьками.

Це питання було й залишається відкритим для фахової дискусії. Ми маємо напрацювати необхідні рішення, щоб 12-річна шкільна освіта діяла, стала зручною та ефективною для дітей, педагогів, батьків, - вважає Шкарлет.

Він наголошує, що дискусія є відкритою, і допоки не будуть напрацьовані оптимальні варіанти, жодних рішень МОН не ухвалюватиме.

Нагадаємо, 9 листопада мітингувальники вимагали в уряду відправити у відставку міністра освіти.

освіта Міносвіти навчання школа міністр
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