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11 ноября 2020, 16:52 5

Отказ от 12-летнего школьного образования – это абсолютный фейк, - Шкарлет

11 ноября 2020, 16:52 5
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Фото из открытых источников
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И. о. министра образования объяснил, что вопрос продолжительности школьного образования дискуссионный, но без наработки оптимальных вариантов никаких решений МОН принимать не будет.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Telegram-канал Сергея Шкарлета.

Сергей Шкарлет заявил о том, что планы отказа от 12-летнего школьного образования не соответствуют действительности.

Он сообщил, что "дискуссия, которая не первый год продолжается в образовательном сообществе по поводу сроков начала и завершения школьного обучения, ни в коем случае не предусматривает возвращение десятилетки".

Для меня абсолютно понятно, почему именно 12-летняя система. Это общеевропейская тенденция, - написал Шкарлет.

В то же время, периодические информационные "вбросы" об изменении продолжительности общего среднего образования убеждают его в необходимости активнее коммуницировать с обществом по этому вопросу – и прежде всего с родителями.

Этот вопрос был и остается открытым для профессиональной дискуссии. Мы должны наработать необходимые решения, чтобы 12-летнее школьное образование действовало, стала удобным и эффективным для детей, педагогов, родителей, - считает Шкарлет.

Он отмечает, что дискуссия является открытой, и пока не будут наработаны оптимальные варианты, никаких решений МОН не будет принимать.

Напомним, 9 ноября митингующие требовали у правительства отправить в отставку министра образования.

образование Минобразования обучение школа министр
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