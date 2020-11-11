Отказ от 12-летнего школьного образования – это абсолютный фейк, - Шкарлет

Чиновник решил активизировать коммуникацию с обществом

Чиновник решил активизировать коммуникацию с обществом

Фото из открытых источников

И. о. министра образования объяснил, что вопрос продолжительности школьного образования дискуссионный, но без наработки оптимальных вариантов никаких решений МОН принимать не будет.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Telegram-канал Сергея Шкарлета.

Сергей Шкарлет заявил о том, что планы отказа от 12-летнего школьного образования не соответствуют действительности.

Он сообщил, что "дискуссия, которая не первый год продолжается в образовательном сообществе по поводу сроков начала и завершения школьного обучения, ни в коем случае не предусматривает возвращение десятилетки".

Для меня абсолютно понятно, почему именно 12-летняя система. Это общеевропейская тенденция, - написал Шкарлет.

В то же время, периодические информационные "вбросы" об изменении продолжительности общего среднего образования убеждают его в необходимости активнее коммуницировать с обществом по этому вопросу – и прежде всего с родителями.

Этот вопрос был и остается открытым для профессиональной дискуссии. Мы должны наработать необходимые решения, чтобы 12-летнее школьное образование действовало, стала удобным и эффективным для детей, педагогов, родителей, - считает Шкарлет.

Он отмечает, что дискуссия является открытой, и пока не будут наработаны оптимальные варианты, никаких решений МОН не будет принимать.

Напомним, 9 ноября митингующие требовали у правительства отправить в отставку министра образования.