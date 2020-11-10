Мотоциклом, який збив у Києві трьох пішоходів, ймовірно кермував працівник СБУ, - соцмережі

Учора чоловік на Harley Davidson збив людей на пішоходному переході

Учора чоловік на Harley Davidson збив людей на пішоходному переході

Фото: "Київ оперативний"

У Києві 9 листопада біля ТРЦ Retroville на проспекті Правди, 47 мотоцикл Harley Davidson збив на переході 3-х людей, які переходили дорогу на зелене світло. У соцмережах стверджують, що за кермом був співробітник СБУ.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт Обозреватель.

Аварія сталася біля Варшавського кварталу близько 20:30. Пішоходи рухалися на зелений сигнал світлофору та закінчували переходити дорогу, коли в них врізався Harley Davidson.

Внаслідок зіткнення серйозно постраждали пішоходи, пілот мотоциклу Harley Davidson і його пасажирка.

Крім того, телеграм-спільнота "Київ Оперативний" повідомляє, що до цього мотоцикліст врізався в автівку на проспекті Василя Порика, але з місця ДТП втік.

Спільнота посилається на власні джерела, зазначаючи, що цю справу розслідуватиме ДБР, оскільки вона стосується працівника СБУ – саме він керував мотоциклом.

Пресслужби СБУ та ДБР інцидент не коментували.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що водія, що збив 4 людей у Харкові, відправили у СІЗО на 2 місяці.