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10 листопада 2020, 14:05 5

Мотоциклом, який збив у Києві трьох пішоходів, ймовірно кермував працівник СБУ, - соцмережі

10 листопада 2020, 14:05 5
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Учора чоловік на Harley Davidson збив людей на пішоходному переході
Учора чоловік на Harley Davidson збив людей на пішоходному переході
Фото: "Київ оперативний"
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У Києві 9 листопада біля ТРЦ Retroville на проспекті Правди, 47 мотоцикл Harley Davidson збив на переході 3-х людей, які переходили дорогу на зелене світло. У соцмережах стверджують, що за кермом був співробітник СБУ.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт Обозреватель.

Аварія сталася біля Варшавського кварталу близько 20:30. Пішоходи рухалися на зелений сигнал світлофору та закінчували переходити дорогу, коли в них врізався Harley Davidson.

Внаслідок зіткнення серйозно постраждали пішоходи, пілот мотоциклу Harley Davidson і його пасажирка.

Крім того, телеграм-спільнота "Київ Оперативний" повідомляє, що до цього мотоцикліст врізався в автівку на проспекті Василя Порика, але з місця ДТП втік.

Спільнота посилається на власні джерела, зазначаючи, що цю справу розслідуватиме ДБР, оскільки вона стосується працівника СБУ – саме він керував мотоциклом.

Пресслужби СБУ та ДБР інцидент не коментували.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що водія, що збив 4 людей у Харкові, відправили у СІЗО на 2 місяці.

ДБР СБУ Київ ДТП аварія
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