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10 листопада 2020, 15:10 9

НАБУ і САП повідомили про підозру в незаконному збагаченні експодатківцю

10 листопада 2020, 15:10 9
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Миколу Ільяшенка підозрюють в отриманні 1 млн доларів за закриття кримінального провадження
Миколу Ільяшенка підозрюють в отриманні 1 млн доларів за закриття кримінального провадження
Фото: Громадське телебачення
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Колишньому першому заступнику начальника ГУ ДПУ в місті Києві Миколі Ільяшенку вручили підозру в незаконному збагаченні за одержання частини коштів за закриття справи в інтересах ексміністра екології.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Слово і діло".

Джерела в антикорупційних органах правопорядку повідомили, що Ільяшенку вручили підозру у незаконному збагаченні за одержання 1 з 6 млн доларів, які мали передати керівникам НАБУ і САП за закриття кримінального провадження про заволодіння рефінансуванням Національного банку Реал банком олігарха Сергія Курченка.

За версією слідства, справу мали закрити в інтересах колишнього міністра екології та природокористування Миколи Злочевського. Саме йому слідство відводить роль організатора в передачі цих коштів. Нещодавно Злочевського заочно взяли під варту та дозволили стосовно нього проводити заочне розслідування.

Нагадаємо, на початку вересня під заставу вийшли всі затримані у справі про хабар в 6 мільйонів.

хабар НАБУ підозра САП податкова служба
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