НАБУ і САП повідомили про підозру в незаконному збагаченні експодатківцю

Миколу Ільяшенка підозрюють в отриманні 1 млн доларів за закриття кримінального провадження

Миколу Ільяшенка підозрюють в отриманні 1 млн доларів за закриття кримінального провадження

Фото: Громадське телебачення

Колишньому першому заступнику начальника ГУ ДПУ в місті Києві Миколі Ільяшенку вручили підозру в незаконному збагаченні за одержання частини коштів за закриття справи в інтересах ексміністра екології.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Слово і діло".

Джерела в антикорупційних органах правопорядку повідомили, що Ільяшенку вручили підозру у незаконному збагаченні за одержання 1 з 6 млн доларів, які мали передати керівникам НАБУ і САП за закриття кримінального провадження про заволодіння рефінансуванням Національного банку Реал банком олігарха Сергія Курченка.

За версією слідства, справу мали закрити в інтересах колишнього міністра екології та природокористування Миколи Злочевського. Саме йому слідство відводить роль організатора в передачі цих коштів. Нещодавно Злочевського заочно взяли під варту та дозволили стосовно нього проводити заочне розслідування.

Нагадаємо, на початку вересня під заставу вийшли всі затримані у справі про хабар в 6 мільйонів.