У "Слузі народу" оголосили про перемогу на місцевих виборах
Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив про те, що політсила виграла місцеві вибори за кількістю взятих мандатів.
Як передає RegioNews, про це йшлося у ході пресконференції в КВЦ "Парковий".
На думку Корнієнка, не дивлячись на затримки в ході підрахунку голосів, вибори в цілому пройшли на високому рівні.
Згідно з даними, оприлюдненими на пресконференції, 6 093 кандидата від "Слуги народу" пройшли в місцеві ради, 223 - стали їхніми головами.
У той же час, голова фракції "Слуги народу" Давид Арахамія заявив, що ніяких підстав для перевиборів тієї ж Ради немає і монобільшість працює.
Немає ні юридичних, ні конституційних підстав. Монобільшість є, рішення приймаються і уряд працює. Наша партійна позиція: ніяких підстав для розпуску парламенту немає", - заявив Давид Арахамія.
За даними ЦВК, у "Слуги народу" за підсумками місцевих виборів не 6 093, а 4 239 депутатів, однак це ще не остаточні дані.
Раніше повідомлялося, що в "Слуги народу" сказали, коли оприлюднять результати опитування Зеленського.