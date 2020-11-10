У "Слузі народу" оголосили про перемогу на місцевих виборах

За підрахунками партії, від "слуг" пройшли понад 6 тисяч кандидатів у місцеві ради

За підрахунками партії, від "слуг" пройшли понад 6 тисяч кандидатів у місцеві ради

Фото: ukrinform

Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив про те, що політсила виграла місцеві вибори за кількістю взятих мандатів.

Як передає RegioNews, про це йшлося у ході пресконференції в КВЦ "Парковий".

На думку Корнієнка, не дивлячись на затримки в ході підрахунку голосів, вибори в цілому пройшли на високому рівні.

Згідно з даними, оприлюдненими на пресконференції, 6 093 кандидата від "Слуги народу" пройшли в місцеві ради, 223 - стали їхніми головами.

У той же час, голова фракції "Слуги народу" Давид Арахамія заявив, що ніяких підстав для перевиборів тієї ж Ради немає і монобільшість працює.

Немає ні юридичних, ні конституційних підстав. Монобільшість є, рішення приймаються і уряд працює. Наша партійна позиція: ніяких підстав для розпуску парламенту немає", - заявив Давид Арахамія.

За даними ЦВК, у "Слуги народу" за підсумками місцевих виборів не 6 093, а 4 239 депутатів, однак це ще не остаточні дані.

Раніше повідомлялося, що в "Слуги народу" сказали, коли оприлюднять результати опитування Зеленського.