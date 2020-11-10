На взятке задержан новоизбранный председатель ОТГ на Закарпатье
Сегодня правоохранители задержали председателя Воловецкой ОТГ Михаила Попелича на взятке в сумме 80 тысяч гривен.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сообщение главы Закарпатской ОГА Алексея Петрова на его странице в Facebook.
Правоохоронці затримали голову Воловецької ОТГ Михайла Попелича на хабарі в сумі 80 тисяч гривень. Неодноразово говорив...Posted by Олексій Петров - голова Закарпатської ОДА on Tuesday, November 10, 2020
Алексей Петров написал, что правоохранители задержали председателя Воловецкой ОТГ Михаила Попелича на взятке в сумме 80 тысяч гривен.
Неоднократно говорил раньше, и повторю еще раз - для меня не существует "своих" или "чужих". Михаил Попелич выиграл выборы как кандидат от "Слуги Народа", однако партийная принадлежность не дает иммунитета никому, и особенно, когда речь идет о взятках, "откатах" и разворовывании бюджета, - написал Петров.
Председатель Закарпатской ОГА предупредил, что не будет "защищать в судах, при таких обстоятельствах" и призвал правоохранителей "со всей строгостью и профессионализмом отнестись к расследованию подобных дел".
Ранее сообщалось, что на Черниговщине задержали главу поселкового совета за вымогание взятки.