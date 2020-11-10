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10 ноября 2020, 17:05 13

На взятке задержан новоизбранный председатель ОТГ на Закарпатье

10 ноября 2020, 17:05 13
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О задержании председателя Воловецкой ОТГ на взятке в сумме 80 тыс сообщил председатель ОГА
О задержании председателя Воловецкой ОТГ на взятке в сумме 80 тыс сообщил председатель ОГА
Фото из открытых источников
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Сегодня правоохранители задержали председателя Воловецкой ОТГ Михаила Попелича на взятке в сумме 80 тысяч гривен.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сообщение главы Закарпатской ОГА Алексея Петрова на его странице в Facebook.

Правоохоронці затримали голову Воловецької ОТГ Михайла Попелича на хабарі в сумі 80 тисяч гривень. Неодноразово говорив...

Posted by Олексій Петров - голова Закарпатської ОДА on Tuesday, November 10, 2020

Алексей Петров написал, что правоохранители задержали председателя Воловецкой ОТГ Михаила Попелича на взятке в сумме 80 тысяч гривен.

Неоднократно говорил раньше, и повторю еще раз - для меня не существует "своих" или "чужих". Михаил Попелич выиграл выборы как кандидат от "Слуги Народа", однако партийная принадлежность не дает иммунитета никому, и особенно, когда речь идет о взятках, "откатах" и разворовывании бюджета, - написал Петров.

Председатель Закарпатской ОГА предупредил, что не будет "защищать в судах, при таких обстоятельствах" и призвал правоохранителей "со всей строгостью и профессионализмом отнестись к расследованию подобных дел".

Ранее сообщалось, что на Черниговщине задержали главу поселкового совета за вымогание взятки.

взятка ОТГ Слуга народа Закарпатье правоохранители
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