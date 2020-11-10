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10 ноября 2020, 15:10 9

НАБУ и САП сообщили о подозрении в незаконном обогащении эксналоговику

10 ноября 2020, 15:10 9
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Николая Ильяшенко подозревают в получении 1 млн долларов за закрытие уголовного производства
Николая Ильяшенко подозревают в получении 1 млн долларов за закрытие уголовного производства
Фото: Громадское телевидение
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Бывшему первому заместителю начальника ГУ ГНУ в городе Киеве Николаю Ильяшенко вручили подозрение в незаконном обогащении за получение части денег за закрытие дела в интересах экс-министра экологии.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Слово и дело".

Источники в антикоррупционных органах правопорядка сообщили, что Ильяшенко вручили подозрение в незаконном обогащении за получение 1 из 6 млн долларов, которые должны были передать руководителям НАБУ и САП за закрытие уголовного производства о завладении рефинансированием Национального банка Реал банком олигарха Сергея Курченко.

По версии следствия, дело должны закрыть в интересах бывшего министра экологии и природопользования Николая Злочевского. Именно ему следствие отводит роль организатора в передаче этих средств. Недавно Злочевского заочно взяли под стражу и позволили в отношении него проводить заочное расследование.

Напомним, в начале сентябра под залог вышли все задержанные по делу о взятке в 6 миллионов.

взятка НАБУ подозрение САП налоговая служба
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