НАБУ и САП сообщили о подозрении в незаконном обогащении эксналоговику

Николая Ильяшенко подозревают в получении 1 млн долларов за закрытие уголовного производства

Николая Ильяшенко подозревают в получении 1 млн долларов за закрытие уголовного производства

Фото: Громадское телевидение

Бывшему первому заместителю начальника ГУ ГНУ в городе Киеве Николаю Ильяшенко вручили подозрение в незаконном обогащении за получение части денег за закрытие дела в интересах экс-министра экологии.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Слово и дело".

Источники в антикоррупционных органах правопорядка сообщили, что Ильяшенко вручили подозрение в незаконном обогащении за получение 1 из 6 млн долларов, которые должны были передать руководителям НАБУ и САП за закрытие уголовного производства о завладении рефинансированием Национального банка Реал банком олигарха Сергея Курченко.

По версии следствия, дело должны закрыть в интересах бывшего министра экологии и природопользования Николая Злочевского. Именно ему следствие отводит роль организатора в передаче этих средств. Недавно Злочевского заочно взяли под стражу и позволили в отношении него проводить заочное расследование.

Напомним, в начале сентябра под залог вышли все задержанные по делу о взятке в 6 миллионов.