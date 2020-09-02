Хабар $6 мільйонів: ще один підозрюваний вийшов під заставу

Під заставу вийшли всі затримані у цій справі

Під заставу вийшли всі затримані у цій справі

Відсторонений від посади перший заступник голови Державної податкової служби в Києві Микола Ілляшенко вийшов із СІЗО під заставу в 42 млн грн.

Про це у Facebook повідомляє "Автомайдан", передає RegioNews.

Він має вийти із СІЗО. Але з певними умовами: не залишати Київ без дозволу, носити електронний браслет, але без здачі закордонних паспортів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що таким чином усі затримані у справі рекордного хабаря в 6 мільйонів доларів вийшли із СІЗО, загалом за них внесли 202 млн грн застави.

Зокрема, 120 млн внесли за екскерівницю організаційного департаменту ДФС Олену Мазурову, 40 млн - за колишнього менеджера Burisma Андрія Кічу, і 42 мільйони за Миколу Ільяшенка.

Дя Ільяшенка спочатку суд просив 84 млн грн, однак згодом вдвічі зменшив суму застави.

Нагадаємо, 12 червня перший заступник начальника головного управління ДПС у Києві, один з керівників групи компаній, афілійованої з колишнім міністром екології та природних ресурсів часів президента Януковича Миколи Злочевського та ексспівробітник ДФС намагалися передати $6 млн неправомірної вигоди керівнику САП Назару Холодницькому та керівництву Національного антикорупційного бюро.

15 червня всі троє підозрюваних були взяті під варту з альтернативою застав в 40, 84 і 120 млн грн. Як стало відомо, мова йде про Миколу Ільяшенка, Андрія Кічу і Олену Мазурову відповідно.

Також НАБУ і САП повідомили про підозру ексміністру Миколі Злочевському, якого слідство вважає організатором злочину. 17 серпня розслідування справи про $6 млн хабара Холодницькому продовжили до листопада.