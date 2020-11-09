У Києві вилучили контрабандні швейцарські годинники на мільйон гривень

Незадекларовані "ролекси", які пересилалися поштою як "браслети", виявили митники

Незадекларовані "ролекси", які пересилалися поштою як "браслети", виявили митники

Фото Київської митниці Держмитслужби

Незадекларовані наручні годинники швейцарського бренду "Rolex" загальною вартістю близько мільйона гривень виявили співробітники Київської митниці Держмитслужби під час перевірки міжнародних експресвідправлень.

Про це повідомляє RegioNews посиланням на пресслужбу Київської митниці.

Три незадекларовані наручні годинники відомого швейцарського бренду "Rolex" загальною вартістю близько мільйона гривень прямували з Тайваню до України. Їх виявили співробітники Київської митниці Держмитслужби під час перевірки міжнародних експресвідправлень.

Усі три відправлення прямували на адресу одного отримувача в Запоріжжя.

Увагу митників привернуло прізвище отримувача. Адже два тижні тому на його адресу вже прямувало міжнародне відправлення із незадекларованим хронометром швейцарського бренду "Omega" вартістю 139 тис грн, який київські митники вилучили за протоколом через порушення митного законодавства.

Цього разу вміст кожної з посилок відправник задекларував як "браслет" та зазначив його вартість - 30 доларів США.

Однак при митному огляді інспектори митниці з’ясували, що в цих трьох посилках знаходяться елітні чоловічі наручні годинники з унікальними серійними номерами торгової марки "Rolex". Годинники були в дорогих фірмових футлярах, там же були і бірки, паспорти та гарантійні документи на них. Ціна кожного хронометру відповідно до ярликів - 9800 євро.

Київські митники вилучили швейцарські годинники #Rolex на мільйон гривень Три незадекларовані наручні годинники... Posted by Київська митниця Держмитслужби on Monday, November 9, 2020

Хронометри належать до колекції "Submariner" - легендарних годинників для професійних дайверів, із водонепроникністю 300 метрів.

Відповідно до митного законодавства, усі товари, що пересилаються через митний кордон України, зокрема у міжнародних експресвідправленнях, підлягають письмовому декларуванню, із заявленням точних та достовірних відомостей про товар.

Через недекларування годинників Київською митницею Держмитслужби складено протоколи про порушення митних правил, годинники вилучені, матеріали справ будуть скеровані до суду.

Нагадаємо, раніше на КПП "Ужгород" службовий собака знайшов серед гуманітарки партію психотропів.