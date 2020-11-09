В Киеве изъяли контрабандные швейцарские часы на миллион гривен
Незадекларированные наручные часы швейцарского бренда "Rolex" общей стоимостью около миллиона гривен обнаружили сотрудники Киевской таможни Гостаможслужбы во время проверки международных экспресс-отправлений.
Об этом сообщает RegioNews ссылкой на пресс-службу Киевской таможни.
Трое незадекларированных наручных часов известного швейцарского бренда "Rolex" общей стоимостью около миллиона гривен направлялись из Тайваня в Украину. Их обнаружили сотрудники Киевской таможни Гостаможслужбы во время проверки международных экспресс-отправлений.
Все три отправления направлялись в адрес одного получателя в Запорожье.
Внимание таможенников привлекла фамилия получателя. Ведь две недели назад на его адрес уже направлялось международное отправление с незадекларированным хронометром швейцарского бренда "Omega" стоимостью 139 тыс грн, который киевские таможенники изъяли по протоколу за нарушение таможенного законодательства.
На этот раз содержимое каждой из посылок отправитель задекларировал как "браслет" и отметил его стоимость - 30 долларов США.
Однако при таможенном досмотре инспекторы таможни выяснили, что в этих трех посылках находятся элитные мужские наручные часы с уникальными серийными номерами торговой марки "Rolex". Часы были в дорогих фирменных футлярах, там же были и бирки, паспорта и гарантийные документы на них. Цена каждого хронометра согласно ярлыков - 9800 евро.
Київські митники вилучили швейцарські годинники #Rolex на мільйон гривень Три незадекларовані наручні годинники...Posted by Київська митниця Держмитслужби on Monday, November 9, 2020
Хронометры относятся к коллекции "Submariner" - легендарных часов для профессиональных дайверов с водонепроницаемостью 300 метров.
Согласно таможенного законодательства, все товары, пересылаемые через таможенную границу Украины, в частности в международных экспресс-отправлениях, подлежат письменному декларированию, с заявлением точных и достоверных сведений о товаре.
Из-за недекларирования часов Киевской таможней Гостаможслужбы составлены протоколы о нарушении таможенных правил, часы изъяты, материалы дел будут направлены в суд.
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