В Киеве изъяли контрабандные швейцарские часы на миллион гривен

Незадекларированные "ролексы", которые пересылались почтой как "браслеты", обнаружили таможенники

Незадекларированные "ролексы", которые пересылались почтой как "браслеты", обнаружили таможенники

Фото Киевской таможни Гостаможслужбы

Незадекларированные наручные часы швейцарского бренда "Rolex" общей стоимостью около миллиона гривен обнаружили сотрудники Киевской таможни Гостаможслужбы во время проверки международных экспресс-отправлений.

Об этом сообщает RegioNews ссылкой на пресс-службу Киевской таможни.

Трое незадекларированных наручных часов известного швейцарского бренда "Rolex" общей стоимостью около миллиона гривен направлялись из Тайваня в Украину. Их обнаружили сотрудники Киевской таможни Гостаможслужбы во время проверки международных экспресс-отправлений.

Все три отправления направлялись в адрес одного получателя в Запорожье.

Внимание таможенников привлекла фамилия получателя. Ведь две недели назад на его адрес уже направлялось международное отправление с незадекларированным хронометром швейцарского бренда "Omega" стоимостью 139 тыс грн, который киевские таможенники изъяли по протоколу за нарушение таможенного законодательства.

На этот раз содержимое каждой из посылок отправитель задекларировал как "браслет" и отметил его стоимость - 30 долларов США.

Однако при таможенном досмотре инспекторы таможни выяснили, что в этих трех посылках находятся элитные мужские наручные часы с уникальными серийными номерами торговой марки "Rolex". Часы были в дорогих фирменных футлярах, там же были и бирки, паспорта и гарантийные документы на них. Цена каждого хронометра согласно ярлыков - 9800 евро.

Київські митники вилучили швейцарські годинники #Rolex на мільйон гривень Три незадекларовані наручні годинники... Posted by Київська митниця Держмитслужби on Monday, November 9, 2020

Хронометры относятся к коллекции "Submariner" - легендарных часов для профессиональных дайверов с водонепроницаемостью 300 метров.

Согласно таможенного законодательства, все товары, пересылаемые через таможенную границу Украины, в частности в международных экспресс-отправлениях, подлежат письменному декларированию, с заявлением точных и достоверных сведений о товаре.

Из-за недекларирования часов Киевской таможней Гостаможслужбы составлены протоколы о нарушении таможенных правил, часы изъяты, материалы дел будут направлены в суд.

Напомним, ранее на КПП "Ужгород" служебная собака нашла среди гуманитарки партию психотропов.