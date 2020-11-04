14:36  04 листопада
Кадрові зміни: Кабмін погодив звільнення голів ОДА трьох областей
14:14  04 листопада
У метро Києва будуть жорстко контролювати дотримання маскового режиму
11:55  04 листопада
В Україні можуть почати впроваджувати зони повного локдауну, - ЗМІ
UA | RU
UA | RU
04 листопада 2020, 14:45 670

Національний банк України поповнив свій автопарк сімома автівками преміум-класу

04 листопада 2020, 14:45 670
Читайте также на русском языке
Загалом на покупку витрачено 9,8 мільйона гривень
Загалом на покупку витрачено 9,8 мільйона гривень
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

НБУ придбав 7 машин преміум класу марки Toyota, вартість найдорожчої – 2,4 мільйона гривень.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на систему Прозорро.

Аукціон на придбання автомобілів оголошений 29 серпня, торги між двома учасниками з однаковою первинною ціновою пропозицією відбулися 13 жовтня. Перемогла ТОВ "Автосаміт на Столичному" Таріела Васадзе, "скинувши" 50 тис. грн. Остаточна пропозиція – 9 799 900 грн.

Придбані автомобілі: Toyota Camry 2.5 Hybrid (Н70) – 6 шт. майже по 1 млн грн, автомобіль Toyota Land Cruiser 200 Executive Lounge) – 1 шт. вартістю 2,4 млн грн.

Строк поставки товарів у повній комплектації з додатковим обладнанням здійснюється протягом 90 (дев'яносто) календарних днів з дати підписання договору уповноваженими особами обох сторін.

Нагадаємо, раніше Мінекономіки виступив проти рішення Києва закупити 200 білоруських автобусів без тендеру.

тендер НБУ Prozorro аукціон авто
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Власників нерозмитнених "євроблях" будуть штрафувати - рішення Уряду
29 жовтня 2020, 16:53
Стрімкий розпродаж: з молотка пішов ще один спиртзавод
28 жовтня 2020, 22:16
Керівництво порту "Южний" викрили на масштабній схемі у 47,5 млн грн - НАБУ
28 жовтня 2020, 11:41
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Всі відео »
Монархічний Бахмут, скандал у Добропіллі і важке щастя Азарова
Труханов втрачає слухняну міськраду: з ким буде домовлятися мер
Всі публікації »
Віктор Небоженко
Віктор Таран
Роман Шрайк
Всі блоги »