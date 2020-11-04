Національний банк України поповнив свій автопарк сімома автівками преміум-класу

Загалом на покупку витрачено 9,8 мільйона гривень

Загалом на покупку витрачено 9,8 мільйона гривень

Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на систему Прозорро.

Аукціон на придбання автомобілів оголошений 29 серпня, торги між двома учасниками з однаковою первинною ціновою пропозицією відбулися 13 жовтня. Перемогла ТОВ "Автосаміт на Столичному" Таріела Васадзе, "скинувши" 50 тис. грн. Остаточна пропозиція – 9 799 900 грн.

Придбані автомобілі: Toyota Camry 2.5 Hybrid (Н70) – 6 шт. майже по 1 млн грн, автомобіль Toyota Land Cruiser 200 Executive Lounge) – 1 шт. вартістю 2,4 млн грн.

Строк поставки товарів у повній комплектації з додатковим обладнанням здійснюється протягом 90 (дев'яносто) календарних днів з дати підписання договору уповноваженими особами обох сторін.

Нагадаємо, раніше Мінекономіки виступив проти рішення Києва закупити 200 білоруських автобусів без тендеру.