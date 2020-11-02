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02 листопада 2020, 10:58 6

На вікна і двері Конституційного суду встановлять нові грати

02 листопада 2020, 10:58 6
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Конституційний суд замовив нові металеві грати на вікна і двері після закидування шашками і презервативами
Конституційний суд замовив нові металеві грати на вікна і двері після закидування шашками і презервативами
Фото: Facebook
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Конституційний суд України 30 жовтня уклав угоду з ТОВ "Трейд тулс" на встановлення металевих грат на двері та вікна першого поверху вартістю 49 тисяч гривень.

Про це повідомили "Наші гроші" з посилання на систему "Prozorro", інформує RegioNews.

Закупівлю провели без використання електронної системи, оскільки вартість угоди нижча законного порогу 50 тисяч грн.

Закупівля провели 30 жовтня після 16:00, тобто після завершення акції протесту, що відбулась біля Конституційного суду вранці 30 жовтня.

Нагадаємо,30 жовтня, в Києві перед будівлею Конституційного суду України зібралися сотні людей. Вони вимагали розпустити чинний склад суду, а також повернути електронне декларування майнового стану чиновників. Будівлю закидали димовими шашками і презервативами.

Prozorro Конституційний суд протести КСУ закупівля
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