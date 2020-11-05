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Рада ухвалила урядову антикорупційну стратегію до 2024 року
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05 листопада 2020, 12:19 36

Рада ухвалила урядову антикорупційну стратегію до 2024 року

05 листопада 2020, 12:19 36
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"За" проголосували 320 нардепів
Фото: з відкритих джерел
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Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт №4135 "Про засади державної антикорупційної політики на 2020-2024 роки", внесений Кабінетом Міністрів.

Текст законопроєкту №4135 доступний на сайті Верховної Ради України, передає RegioNews.

Проєктом визначено п`ять основних принципів антикорупційної політики на 2020-2024 роки:

  • оптимізація функцій державних органів;
  • цифрова трансформація і відкриті дані;
  • зручні законні сервіси;
  • нетерпимість до корупції серед громадян;
  • невідворотність покарання.

У кожній із пріоритетних сфер Антикорупційна стратегія визначає ключові проблеми та формулює стратегічні результати, яких слід досягти для їх вирішення.

Раніше повідомлялось, що у НАЗК просять нардепів проголосувати за антикорупційну стратегію.

Кабмін ВР стратегія корупція законопроєкт
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