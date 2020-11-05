Рада ухвалила урядову антикорупційну стратегію до 2024 року

"За" проголосували 320 нардепів

"За" проголосували 320 нардепів

Фото: з відкритих джерел

Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт №4135 "Про засади державної антикорупційної політики на 2020-2024 роки", внесений Кабінетом Міністрів.

Текст законопроєкту №4135 доступний на сайті Верховної Ради України, передає RegioNews.

Проєктом визначено п`ять основних принципів антикорупційної політики на 2020-2024 роки:

оптимізація функцій державних органів;

цифрова трансформація і відкриті дані;

зручні законні сервіси;

нетерпимість до корупції серед громадян;

невідворотність покарання.

У кожній із пріоритетних сфер Антикорупційна стратегія визначає ключові проблеми та формулює стратегічні результати, яких слід досягти для їх вирішення.

Раніше повідомлялось, що у НАЗК просять нардепів проголосувати за антикорупційну стратегію.