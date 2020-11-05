Рада ухвалила урядову антикорупційну стратегію до 2024 року
"За" проголосували 320 нардепів
"За" проголосували 320 нардепів
Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт №4135 "Про засади державної антикорупційної політики на 2020-2024 роки", внесений Кабінетом Міністрів.
Текст законопроєкту №4135 доступний на сайті Верховної Ради України, передає RegioNews.
Проєктом визначено п`ять основних принципів антикорупційної політики на 2020-2024 роки:
- оптимізація функцій державних органів;
- цифрова трансформація і відкриті дані;
- зручні законні сервіси;
- нетерпимість до корупції серед громадян;
- невідворотність покарання.
У кожній із пріоритетних сфер Антикорупційна стратегія визначає ключові проблеми та формулює стратегічні результати, яких слід досягти для їх вирішення.
Раніше повідомлялось, що у НАЗК просять нардепів проголосувати за антикорупційну стратегію.
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Чому Віктор Балога може пишатися сином та що робитиме опозиція в новій міськраді Мукачева
Монархічний Бахмут, скандал у Добропіллі і важке щастя Азарова