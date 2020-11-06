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06 ноября 2020, 16:25 1

В Одессе резервный госпиталь для ковид-инфицированных могут развернуть на морвокзале

06 ноября 2020, 16:25 1
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Об этом сегодня сообщил в.и.о главы ОГА Вячеслав Овечкин.
Об этом сегодня сообщил в.и.о главы ОГА Вячеслав Овечкин.
Фото из открытых источников
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Одесская облгосадминистрация сейчас рассматривает здания морвокзала и санатория им. Чкалова как потенциальные локации для развертывания резервного мобильного госпиталя, в котором будут лечить больных, инфицированных коронавирусом.

Об этом временно исполняющий обязанности председателя ОГА Вячеслав Овечкин сообщил сегодня на брифинге, передает RegioNews.

Ранее специалисты считали, что спорткомплекс "Олимпиец" может стать мобильным госпиталем для лечения инфицированных коронавирусом. Однако это решение пересматривается, с учетом недостатков этого комплекса.

Возможно, такой госпиталь будет развернут на базе здания санатория им. Чкалова или морского вокзала. Если больницы второй и третьей волн будут заполнены, - отметил Овечкин.

По его словам, пока что в "Олимпийце" продолжают тренировки спортсмены, никакие работы по перепрофилированию здесь не начаты.

Директор департамента здравоохранения ОГА Наталья Одарий-Захарьева на этом же брифинге добавила, что в настоящее время перепрофилированы или находятся в стадии перепрофилирования ряд медучреждений под лечение исключительно больных, пораженных коронавирусом. В частности, областной центр социально значимых болезней (разворачивается 350 коек), областной клинический медицинский центр (200), Черноморская больница (140).

По ее словам, также увеличено количество коек для этой категории больных в Беляевской райбольнице (50), Белгород-Днестровской (65), Арцизской (75) и Дунайской (140) и в Подольской райбольнице (200).

В целом задействованы для лечения лиц, инфицированных коронавирусом, 16 медучреждений первой волны, которые способны принять 2 298 пациентов.

Напомним, сегодня Украину поделили на новые карантинные зоны: "зеленых" и "желтых" зон уже нет.

коронавирус Одесса COVID-19 ОГА госпиталь
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