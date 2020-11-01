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01 листопада 2020, 17:50 2

На Буковині поліція перевіряє інформацію про масові ймовірні порушення виборчого законодавства

01 листопада 2020, 17:50 2
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Співробітник поліції прочитав допис кандидата однієї з політичних партій у Facebook
Співробітник поліції прочитав допис кандидата однієї з політичних партій у Facebook
Фото з відкритих джерел
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Під час моніторингу соціальних мереж співробітник Шевченківського відділення поліції в м. Чернівці виявив допис у кандидата однієї із політичних партій про порушення виборчого законодавства.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на відділ комунікації поліції Чернівецької області.

У дописі йшлося про фальсифікацію та умисне затягування підрахунку голосів на рівні територіальної виборчої дільниці міста Чернівці. Автор допису вказує про погрози членам ТВК та ДВК, спроби підкупу, заміни заступників голови ТВК, а також друк фальшивих бланків протоколів.

Слідчі поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 4 ст. 158-3 (Фальсифікація, підроблення, викрадення, пошкодження або знищення виборчої документації, документації референдуму, викрадення, пошкодження, приховування, знищення печатки виборчої комісії, комісії референдуму, виборчої скриньки, списку виборців чи учасників референдуму) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, раніше на Львівщині поліція перевіряла інформацію про те, що "голосували" виборці, які були за кордоном.

порушення поліція Виборчий кодекс Кандидат підробка
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