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16 жовтня 2020, 14:29 2

На Волині перекрили канал незаконної міграції до ЄС

16 жовтня 2020, 14:29 2
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Організував нелегальний бізнес громадянин Сирії
Організував нелегальний бізнес громадянин Сирії
Фото: dpsu.gov.ua
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Оперативними співробітниками Луцького прикордонного загону у взаємодії з співробітниками Нацполіції та Служби безпеки України у Волинській області викрито та ліквідовано міжнародний канал нелегальної міграції.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

Громадянин Сирії, який постійно проживає на території України, організував переправлення нелегальних мігрантів до Польщі", - йдеться у повідомленні.

В рамках кримінального провадження за ч.1 ст. 332 КК України було проведено обшук за місцем проживання фігуранта в м. Володимир-Волинський.

За результатами обшуку було вилучено автомобіль "Опель", який можливо використовувався як засіб протиправної діяльності, мобільні телефони, картки стільникового зв’язку, фінансові документи, що свідчать про перерахунок значних сум коштів, та інші речові докази.

На даний час вирішується питання про затримання іноземця в порядку ст. 208 КПК України та обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, раніше прикордонники затримали нелегалів з Гвінеї, які втекли з іноземного судна.

СБУ іноземці прикордонники поліція нелегали
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