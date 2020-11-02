На Київщині затримали "вора в законі" "Магало"

Вирішується питання про його примусове видворення за межі України

Вирішується питання про його примусове видворення за межі України

Фото: Нацполіція

У Київській області поліція затримала 46-річного "вора в законі" і уродженця Грузії на прізвисько "Магало".

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

У липні цього року рішенням суду "вору в законі" було відмовлено у набутті громадянства України. Розуміючи, що законних підстав перебувати на території країни у нього немає і що він може бути примусово видворений, вживав всіх можливих заходів конспірації, аби не потрапити в поле зору поліцейських", - повідомили в поліції.

Відомо, що "вор" вже має за плечима кримінальний досвід. Його та його поплічника було засуджено за скоєння на території столичного регіону озброєного нападу на родину підприємця, під час якого вони силою відібрали 150 тисяч доларів.

"Магало" затримали 31 жовтня у заміському будинку Київської області. Стосовно нього склали адмінпротокол за ст. 203 (Порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Наразі 46-річного уродженця Грузії поміщено до пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства у Волинській області. Вирішується питання щодо його примусового видворення за межі України.

Раніше повідомлялося, що в СБУ сказали, скільки людей відправилися за грати за корупцію в цьому році.