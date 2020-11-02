У Івано-Франківську чоловік стріляв у перехожих: є постраждалі

Троє осіб з травмами були госпіталізовані

Троє осіб з травмами були госпіталізовані

Фото: Нацполіція

В Івано-Франківську на вулиці Пулюя чоловік влаштував стрілянину і поранив двох людей, один з постраждалих вистрілив у відповідь з травматичного пістолета.

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба поліції області.

Патрульні поліцейські затримали всіх учасників інциденту на місці. Три людини з травмами госпіталізовано в медичний заклад", - сказано у повідомленні.

На місці працює слідчо-оперативна група, криміналісти. Встановлюються всі обставини події.

Наголошується, що також о 20:30 надійшла інформація про те, що на вулиці Карпатській невідомий поранив дівчину, ймовірно, стріляв з пістолета, її госпіталізували. Зараз з'ясовується, чи причетний до цього інциденту підозрюваний.

Раніше повідомлялося, що на Чернігівщині сталася бійка зі стріляниною біля агітаційного намету "ОПЗЖ".