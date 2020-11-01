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01 листопада 2020, 17:28 6

Столичних правоохоронців повідомили про нібито замінування двох ТРЦ

01 листопада 2020, 17:28 6
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У Києві евакуйовують два великі торгово-розважальні центри
У Києві евакуйовують два великі торгово-розважальні центри
Фото: Радіо Свобода
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У неділю, 1 листопада, під вечір до правоохоронців надійшли повідомлення про нібито замінування двох великих торгово-розважальних центрів – «Україна» та SkyMall.

Про це повідомляє Regionews з посиланням на ТСН.ua.

На місцях ймовірного замінування уже працюють вибухотехніки, рятувальники, правоохоронці, медики. Проводиться евакуація працівників та відвідувачів ТРЦ. Проводиться обстеження приміщень на наявність вибухівки.

Нагадаємо, сьогодні поліцейські затримали "мінера" мосту Патона у Києві.

евакуація мінування поліція рятувальники ТРЦ
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