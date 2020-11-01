Столичних правоохоронців повідомили про нібито замінування двох ТРЦ
У Києві евакуйовують два великі торгово-розважальні центри
У Києві евакуйовують два великі торгово-розважальні центри
У неділю, 1 листопада, під вечір до правоохоронців надійшли повідомлення про нібито замінування двох великих торгово-розважальних центрів – «Україна» та SkyMall.
Про це повідомляє Regionews з посиланням на ТСН.ua.
На місцях ймовірного замінування уже працюють вибухотехніки, рятувальники, правоохоронці, медики. Проводиться евакуація працівників та відвідувачів ТРЦ. Проводиться обстеження приміщень на наявність вибухівки.
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