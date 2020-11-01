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01 листопада 2020, 12:29 1

У Києві відновили рух мостом Патона

01 листопада 2020, 12:29 1
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Вибухівки на мосту не знайшли
Вибухівки на мосту не знайшли
Фото з відкритих джерел
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Рух мостом Патона у Києві відновлено в обох напрямках.

Про це у своєму телеграм-каналі повідомила КМДА.

Жодних підозрілих предметів на мосту Патона вибухотехніки не знайшли.

Наразі мінера-"жартівника" шукає поліція.

Нагадаємо, сьогодні вранці у Києві невідомий повідомив про мінування мосту Патона. Рух на мосту перекрили. На місці події працювали поліцейські і вибухотехніки.

Київ мінування поліція міст КМДА
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