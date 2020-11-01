У Києві відновили рух мостом Патона
Вибухівки на мосту не знайшли
Вибухівки на мосту не знайшли
Рух мостом Патона у Києві відновлено в обох напрямках.
Про це у своєму телеграм-каналі повідомила КМДА.
Жодних підозрілих предметів на мосту Патона вибухотехніки не знайшли.
Наразі мінера-"жартівника" шукає поліція.
Нагадаємо, сьогодні вранці у Києві невідомий повідомив про мінування мосту Патона. Рух на мосту перекрили. На місці події працювали поліцейські і вибухотехніки.
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