У Києві відновили рух мостом Патона

Вибухівки на мосту не знайшли

Вибухівки на мосту не знайшли

Фото з відкритих джерел

Рух мостом Патона у Києві відновлено в обох напрямках.

Про це у своєму телеграм-каналі повідомила КМДА.

Жодних підозрілих предметів на мосту Патона вибухотехніки не знайшли.

Наразі мінера-"жартівника" шукає поліція.

Нагадаємо, сьогодні вранці у Києві невідомий повідомив про мінування мосту Патона. Рух на мосту перекрили. На місці події працювали поліцейські і вибухотехніки.