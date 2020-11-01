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01 ноября 2020, 17:28 4

Столичным правоохранителям сообщили о якобы минировании двух ТРЦ

01 ноября 2020, 17:28 4
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В Киеве эвакуируют два крупные торгово-развлекательные центры
В Киеве эвакуируют два крупные торгово-развлекательные центры
Фото: Радио Свобода
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В воскресенье, 1 ноября, под вечер в милицию поступили сообщения о заминировании двух крупных торгово-развлекательных центров – «Украина» и SkyMall.

Об этом сообщает Regionews со ссылкой на ТСН.uа.

На местах вероятного заминирования уже работают взрывотехники, спасатели, правоохранители, медики. Проводится эвакуация работников и посетителей ТРЦ. Проводится обследование помещений на наличие взрывчатки.

Напомним, сегодня полицейские задержали "минера" моста Патона в Киеве.

эвакуация минирование полиция спасатели ТРЦ
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