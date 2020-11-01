Столичным правоохранителям сообщили о якобы минировании двух ТРЦ

В Киеве эвакуируют два крупные торгово-развлекательные центры

В Киеве эвакуируют два крупные торгово-развлекательные центры

Фото: Радио Свобода

В воскресенье, 1 ноября, под вечер в милицию поступили сообщения о заминировании двух крупных торгово-развлекательных центров – «Украина» и SkyMall.

Об этом сообщает Regionews со ссылкой на ТСН.uа.

На местах вероятного заминирования уже работают взрывотехники, спасатели, правоохранители, медики. Проводится эвакуация работников и посетителей ТРЦ. Проводится обследование помещений на наличие взрывчатки.

Напомним, сегодня полицейские задержали "минера" моста Патона в Киеве.