Столичным правоохранителям сообщили о якобы минировании двух ТРЦ
В Киеве эвакуируют два крупные торгово-развлекательные центры
В Киеве эвакуируют два крупные торгово-развлекательные центры
В воскресенье, 1 ноября, под вечер в милицию поступили сообщения о заминировании двух крупных торгово-развлекательных центров – «Украина» и SkyMall.
Об этом сообщает Regionews со ссылкой на ТСН.uа.
На местах вероятного заминирования уже работают взрывотехники, спасатели, правоохранители, медики. Проводится эвакуация работников и посетителей ТРЦ. Проводится обследование помещений на наличие взрывчатки.
Напомним, сегодня полицейские задержали "минера" моста Патона в Киеве.
В Киеве возобновили движение по мосту ПатонаВсе новости »
01 ноября 2020, 12:29В Киеве на дорогу упал строительный кран, проезжая часть залита бетоном
31 октября 2020, 13:58Полиция открыла дело из-за взрыва на газовой станции под Харьковом
28 октября 2020, 15:43
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Выборы в Запорожье: удастся ли мэру Буряку дожить до конца второго срока и причем тут Коломойский
Пролет глав ОГА мимо мэрских кресел. Почему проиграли Кучер, Борзов и Коваль