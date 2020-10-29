В Украине в частное партнерство хотят передать шесть дорог

Автодороги уже презентовали иностранным инвесторам

Автодороги уже презентовали иностранным инвесторам

Фото: flickr

В Украине планируют реализовать государственно-частное партнерство на шести участках дорог, которые презентовали потенциальным инвесторам.

Об этом написал министр инфраструктуры Владислав Криклий в своем Телеграмм-канале, сообщает RegioNews.

6 участков дорог, отобранных для потенциальных пилотных проектов ГЧП, будут реализованы в рамках Первой программы государственно-частного партнерства в дорожной отрасли... Совместно с Укравтодором, Всемирным банком и IFC презентовали их сегодня 310 участникам из 43 стран мира и 38 компаниям потенциальных инвесторов", - написал министр.

Криклий уточнил, что речь идет о дороги Харьков-Днепр-Запорожье (M-29, M-04, M-18); Борисполь-Полтава (М-03); Херсон-Николаев (М-14); Киев-Житомир-Ровно (М-06); Ягодин-Ковель-Луцк (М-07, М-19); Днепр-Кривой Рог-Николаев (M-04, H11).

По словам Криклия, эти дороги соединяют 10 областей Украины, и свыше 12 млн жителей смогут на себе почувствовать улучшение дорожной инфраструктуры.

ГЧП - это не про платные автодороги, а о "дороги в рассрочку", когда государство привлекает частные инвестиции в строительство, а инвестор реализует проект за свои деньги и после сдачи дороги в эксплуатацию получает платежи от государства. Это выгодно всем", - подчеркнул министр.

Все проекты предусматривают дальнейшее содержание дороги инвестором в течение следующих 20-25 лет. Первые 6 пилотов отбирались таким образом, чтобы достичь максимального экономического эффекта от вложенных средств.

Напомним, Кабмин отменил решение о приватизации "Артемсоли", ГПЗКУ и "Хлеба Украины".