Аварія на київському колекторі: потерпілий комунальник помер у лікарні
Чоловік намагався допомогти колегам, він працював зварювальником
Чоловік намагався допомогти колегам, він працював зварювальником
В результаті аварії в Новодарницькому каналізаційному колекторі помер у реанімації один з робітників.
Як передає RegioNews, про це повідомив гендиректор "Київводоканалу" Дмитро Новицький.
Електрогазозварник 6 розряду Анатолій Лисюк, 1959 р. н., намагався надати допомогу своїм колегам, які працювали на глибині, але отримав травми, від яких помер у лікарні", - йдеться в повідомленні.
Відомо, що ще двоє чоловіків отримали травми різного ступеня тяжкості - один знаходиться в лікарні, інший лікується вдома.
Гендиректор "Київводоканалу" запевнив, що службове розслідування триває.
Нагадаємо, інцидент стався 28 жовтня на перехресті вулиці Тростянецької і Харківського шосе під час проведення ремонтних робіт.
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