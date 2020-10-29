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29 жовтня 2020, 10:11 6

Аварія на київському колекторі: потерпілий комунальник помер у лікарні

29 жовтня 2020, 10:11 6
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Чоловік намагався допомогти колегам, він працював зварювальником
Чоловік намагався допомогти колегам, він працював зварювальником
Фото: з відкритих джерел
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В результаті аварії в Новодарницькому каналізаційному колекторі помер у реанімації один з робітників.

Як передає RegioNews, про це повідомив гендиректор "Київводоканалу" Дмитро Новицький.

Електрогазозварник 6 розряду Анатолій Лисюк, 1959 р. н., намагався надати допомогу своїм колегам, які працювали на глибині, але отримав травми, від яких помер у лікарні", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що ще двоє чоловіків отримали травми різного ступеня тяжкості - один знаходиться в лікарні, інший лікується вдома.

Гендиректор "Київводоканалу" запевнив, що службове розслідування триває.

Нагадаємо, інцидент стався 28 жовтня на перехресті вулиці Тростянецької і Харківського шосе під час проведення ремонтних робіт.

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