У Києві під час ремонту колектора стався витік газу, постраждали комунальники
Ведеться службове розслідування
Ведеться службове розслідування
У Києві при проведенні планових робіт на Новодарницькому колекторі стався витік газу, внаслідок події постраждали комунальники.
Про це повідомили у пресслужбі КМДА, передає RegioNews.
Під час проведення планових робіт на Новодарницькому колекторі на вул. Тростянецькій, 8 сталася надзвичайна ситуація - за попередньою інформацією витік газу", - йдеться у повідомленні.
За інформацією "Київводоканалу", внаслідок події постраждали працівники, їм усім надана медична допомога.
Раніше повідомлялось, що у Харківській області внаслідок вибуху газу на газорозподільній станції загинуло 2 осіб та 9 чоловік постраждало.
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