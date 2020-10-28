У Києві під час ремонту колектора стався витік газу, постраждали комунальники

Ведеться службове розслідування

Ведеться службове розслідування

Фото: з відкритих джерел

У Києві при проведенні планових робіт на Новодарницькому колекторі стався витік газу, внаслідок події постраждали комунальники.

Про це повідомили у пресслужбі КМДА, передає RegioNews.

Під час проведення планових робіт на Новодарницькому колекторі на вул. Тростянецькій, 8 сталася надзвичайна ситуація - за попередньою інформацією витік газу", - йдеться у повідомленні.

За інформацією "Київводоканалу", внаслідок події постраждали працівники, їм усім надана медична допомога.

Раніше повідомлялось, що у Харківській області внаслідок вибуху газу на газорозподільній станції загинуло 2 осіб та 9 чоловік постраждало.