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28 жовтня 2020, 14:29 2

У Києві під час ремонту колектора стався витік газу, постраждали комунальники

28 жовтня 2020, 14:29 2
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Ведеться службове розслідування
Ведеться службове розслідування
Фото: з відкритих джерел
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У Києві при проведенні планових робіт на Новодарницькому колекторі стався витік газу, внаслідок події постраждали комунальники.

Про це повідомили у пресслужбі КМДА, передає RegioNews.

Під час проведення планових робіт на Новодарницькому колекторі на вул. Тростянецькій, 8 сталася надзвичайна ситуація - за попередньою інформацією витік газу", - йдеться у повідомленні.

За інформацією "Київводоканалу", внаслідок події постраждали працівники, їм усім надана медична допомога.

Раніше повідомлялось, що у Харківській області внаслідок вибуху газу на газорозподільній станції загинуло 2 осіб та 9 чоловік постраждало.

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