В КВУ розповіли, що під час "опитування Зеленського” буде порушенням закону

Закон жодним чином не регулює проведення такого роду опитування

Закон жодним чином не регулює проведення такого роду опитування

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Порушенням чинного законодавства під час ініційованого президентом Володимиром Зеленським опитування буде вважатись використання партійної символіки політсили-організатора.

Про це під час пресконференції заявив директор Комітету виборців України Олексій Кошель, передає RegioNews.

Якщо під час так званого опитування буде використовуватися символіка, елементи символіки, елементи шрифтів або кольорова гама політичної партії "Слуга народу”, ми будемо це розцінювати виключно як факт незаконної агітації у день виборів і максимально привертати до цього увагу”, - розповів Кошель.

Він додав, що закон жодним чином не регулює проведення такого роду опитування у день голосування, але біля виборчих дільниць будуть проводитися різного роду заходи.

Є фахові структури, які можуть проводити екзитполи, є багато фейкових структур, які будуть проводити видимість екзитполів для того, щоб пізніше маніпулювати", - сказав директор Комітету виборців.

Він назвав опитування класичною передвиборчою технологією, яка повністю змінила інформаційне поле.

Нагадаємо, стало відомо, у скільки обійдеться опитування Зеленського 25 жовтня.