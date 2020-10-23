19:17  23 октября
Подозреваемый в злоупотреблении властью Верланов улетел в Турцию
18:08  23 октября
На Закарпатье возобновили работу единственного в Украине золотодобывающего предприятия
17:28  23 октября
Сутки на Донбассе: боевики обстреляли Шумы
UA | RU
UA | RU
23 октября 2020, 19:21 4

В КИУ рассказали, что во время "опроса Зеленского" будет нарушением закона

23 октября 2020, 19:21 4
Читайте також українською мовою
Закон никак не регулирует проведение такого рода опросов
Закон никак не регулирует проведение такого рода опросов
Фото: скриншот видео
Читайте також
українською мовою

Нарушением действующего законодательства во время инициированного президентом Владимиром Зеленским опроса будет считаться использование партийной символики политсилы-организатора.

Об этом во время пресс-конференции заявил директор Комитета избирателей Украины Алексей Кошель, передает RegioNews.

Если во время так называемого опроса будет использоваться символика, элементы символики, элементы шрифтов или цветовая гамма политической партии "Слуга народа", мы будем это расценивать исключительно как факт незаконной агитации в день выборов и максимально привлекать к этому внимание", - рассказал Кошель.

Он добавил, что закон никак не регулирует проведение такого рода опросов в день голосования, но возле избирательных участков будут проводиться различного рода мероприятия.

Есть профессиональные структуры, которые могут проводить экзит-полы, есть много фейковых структур, которые будут проводить видимость экзит-полов для того, чтобы позже манипулировать", - сказал директор Комитета избирателей.

Он назвал опрос классической предвыборной технологией, которая полностью изменила информационное поле.

Напомним, стало известно, во сколько обойдется опрос Зеленского 25 октября.

Владимир Зеленский опрос КИУ Местные выборы голосование нарушение
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Дело о масштабной попытке фальсификации выборов на Запорожье передали в суд
23 октября 2020, 18:52
В КИУ рассказали о наибольших проблемах во время избирательной кампании этого года
23 октября 2020, 18:24
В СБУ призвали граждан сообщать о нарушениях во время выборов
23 октября 2020, 18:13
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Все видео »
Херсонщина перед выбором: прогнозы и возможные конфигурации
Роман Гах: Старая власть готовится к фальсификациям. Решается судьба Борщаговской ОТГ – или развитие, или хаос
Все публикации »
Владимир Фесенко
Кирилл Сазонов
Александр Костенко
Все блоги »