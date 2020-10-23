В КИУ рассказали, что во время "опроса Зеленского" будет нарушением закона

Закон никак не регулирует проведение такого рода опросов

Закон никак не регулирует проведение такого рода опросов

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Нарушением действующего законодательства во время инициированного президентом Владимиром Зеленским опроса будет считаться использование партийной символики политсилы-организатора.

Об этом во время пресс-конференции заявил директор Комитета избирателей Украины Алексей Кошель, передает RegioNews.

Если во время так называемого опроса будет использоваться символика, элементы символики, элементы шрифтов или цветовая гамма политической партии "Слуга народа", мы будем это расценивать исключительно как факт незаконной агитации в день выборов и максимально привлекать к этому внимание", - рассказал Кошель.

Он добавил, что закон никак не регулирует проведение такого рода опросов в день голосования, но возле избирательных участков будут проводиться различного рода мероприятия.

Есть профессиональные структуры, которые могут проводить экзит-полы, есть много фейковых структур, которые будут проводить видимость экзит-полов для того, чтобы позже манипулировать", - сказал директор Комитета избирателей.

Он назвал опрос классической предвыборной технологией, которая полностью изменила информационное поле.

Напомним, стало известно, во сколько обойдется опрос Зеленского 25 октября.