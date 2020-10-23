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23 жовтня 2020, 18:13 3

В СБУ закликали громадян повідомляти про порушення під час виборів

23 жовтня 2020, 18:13 3
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В спецслужбі запевнили, що гарантують повну конфіденційність
В спецслужбі запевнили, що гарантують повну конфіденційність
Фото: СБУ
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Під час місцевих виборів Служба безпеки України закликала громадян повідомляти про порушення виборчого законодавства за телефоном гарячої лінії 0 800 501 482.

Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає RegioNews.

Виборців просять звертатися до правоохоронців, якщо їм відомо про підготовку до скоєння терористичних актів, посягання на життя державного чи громадського діяча, підготовку та факти посягань на кандидатів, виборчі штаби і територіальні виборчі комісії.

Також громадян закликали повідомляти про злочини проти виборчих прав і свобод громадян тощо.

Служба безпеки України у межах своїх повноважень вживає усіх необхідних заходів для недопущення будь-яких спроб викривлення результатів місцевих виборів 25 жовтня та дестабілізації громадського порядку в день проведення місцевих виборів, що також може бути пов’язаним з розвідувально-підривною діяльністю іноземних спецслужб”, - йдеться в повідомленні.

В спецслужбі запевнили, що інформація, отримана СБУ на гарячу лінію, є конфіденційною і буде ретельно перевірена.

Нагадаємо, в МВС підбили підсумки передвиборчої агітації в Україні.

СБУ Місцеві вибори голосування порушення гаряча лінія
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