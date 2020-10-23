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23 жовтня 2020, 14:09 4

Боротьба з контрабандою: на Буковині блокували вивезення товарів військового призначення

23 жовтня 2020, 14:09 4
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Такий "товар" може використовуватися для створення зброї, а також військової та спеціальної техніки
Такий "товар" може використовуватися для створення зброї, а також військової та спеціальної техніки
Фото: СБУ
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Служба безпеки України запобігла незаконному переміщенню через митний кордон товарів військового призначення, що підлягають обов’язковому державному експертному контролю.

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресцентр СБУ.

Мешканець одного з райцентрів Чернівецької області намагався переправити до однієї з країн ЄС 55 комплектуючих для приладів вимірювання іонізуючого випромінювання. Це обладнання, за висновками експертів, може використовуватися для створення зброї, а також військової та спеціальної техніки.

Чоловік перевозив деталі на власному автомобілі у режимі "зеленого коридору" з приховуванням від митного контролю. Правоохоронці затримали транспортний засіб з товаром на пункті пропуску "Порубне-Сірет" Буковинської митниці", - йдеться у повідомленні.

Слідчими Управління СБ України в Чернівецькій області розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) Кримінального кодексу України.

Раніше повідомлялось, що Служба безпеки України викрила на Рівненщині схрон з великою кількістю військових засобів ураження та вибухівки.

СБУ зброя кордон контрабанда товари
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