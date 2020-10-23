В Украине блокировали использование поддельных марок "Укрпочты" представителями "ЛНР"

Ориентировочные убытки "Укрпочты" могли составить более 50 млн грн

Ориентировочные убытки "Укрпочты" могли составить более 50 млн грн

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины блокировала использование поддельных почтовых марок АО «Укрпочта», которые представители террористической организации «ЛНР» клеили на письма для запугивания переселенцев с временно оккупированных территорий.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт СБУ.

Сотрудники спецслужбы установили, что в течение 2019-2020 годов группа лиц, которая действовала на территории нескольких областей, реализовывала поддельные марки "Укрпочты" различным заказчикам.

Часть из них использовались представителями "ЛНР" для рассылки переселенцам почтовой корреспонденции. В ней оккупационная власть требовала от граждан подтвердить право на собственную недвижимость на временно оккупированной территории. В случае непоступления документации, "органы власти ЛНР" угрожали лишить людей имущественные права на эту недвижимость. По замыслу террористической организации, использование марок государственного почтового оператора Украины на подобных письмах мало подрывать доверие переселенцев к органам украинской государственной власти.

В ходе досудебного следствия также установлено, что серийное производство поддельных марок базировалось на территории непризнанной Приднестровской Молдавской Республики, которые затем контрабандой завозили в Украину.

Только по предварительным оценкам специалистов, убытки государственного оператора Укрпочта от использования поддельных почтовых марок могли составить более 50 млн грн.

В рамках начатого уголовного производства, правоохранители задержали одного из фигурантов во время попытки отправить партию поддельных марок.

Одновременно в пяти регионах проведено более 30 обысков в помещениях дельцов и автотранспортных средствах, которые использовались в противоправной деятельности. В ходе следственных действий изъяты деньги в разной валюте, в том числе российские рубли, на общую сумму почти 3 млн в гривневом эквиваленте, средства связи, оружие и боеприпасы к нему, а также поддельную продукцию ориентировочной стоимостью примерно 5 млн грн.

В настоящее время двум участникам группы сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 110-2 и ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос относительно избрания меры пресечения.

Продолжается досудебное следствие по ч. 3 ст. 110-2 (финансирование действий с целью насильственного изменения границ территории или государственной границы Украины изменения или свержения конституционного строя или захват государственной власти) и ч. 2 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в СБУ зафиксировали факты принудительной вербовки боевиками жителей Донбасса.