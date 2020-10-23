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У Києві затримали прокурора та старшого інспектора поліції за вимагання хабара
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23 жовтня 2020, 14:39 10

У Києві затримали прокурора та старшого інспектора поліції за вимагання хабара

23 жовтня 2020, 14:39 10
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За 10 тисяч доларів вони обіцяли зняти арешт з нерухомого майна місцевого мешканця
За 10 тисяч доларів вони обіцяли зняти арешт з нерухомого майна місцевого мешканця
Фото: СБУ
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У столиці Служба безпеки України затримала прокурора місцевої прокуратури та старшого інспектора Нацполіції за вимагання хабара.

Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає RegioNews.

Старший інспектор з особливих доручень управління оперативної підтримки Нацполіції за попередньою змовою із прокурором однієї з місцевих прокуратур столиці вимагали 10 тисяч доларів з місцевого мешканця. За цю суму спільники обіцяли чоловіку зняти арешт з його нерухомого майна", - йдеться у повідомленні.

Оперативники спецслужби задокументували отримання поліцейським першої частини хабара і затримали його під час отримання решти суми.

У ході обшуків за місцем роботи зловмисників правоохоронці вилучили матеріали провадження про накладання арешту на майно потерпілого, гроші, отримані першим "траншем". У прокурора додатково виявлено понад 2 тисячі доларів, походження яких він не зміг пояснити.

Наразі обох фігурантів затримано за ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Вирішується питання щодо оголошення затриманим про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Раніше повідомлялось, що у Києві Служба безпеки України затримала одного з керівників приватного вишу на отриманні хабарів за вступ до закладу та легалізацію іноземців.

хабар СБУ прокурор Нацполіція Кримінальна відповідальність
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