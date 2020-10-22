Від початку доби на Донбасі зафіксовано чотири обстріли

Бойових втрат і поранень серед українських захисників немає

Бойових втрат і поранень серед українських захисників немає

Фото: Facebook

Від початку поточної доби, 22 жовтня, у смугах відповідальності наших бригад збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню.

Про це пише RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог відкрив вогонь зі стрілецької зброї неподалік населеного пункту Артема.

Окрім того, ворожі постріли з автоматичного станкового гранатомета зафіксовано поблизу Новолуганського, двічі ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї у районі населеного пункту Шуми.

У районах уздовж лінії розмежування сторін саперами ДСНС сьогодні розміновано 14 га території та передано на знищення 86 вибухонебезпечних предметів.

Для мінімізації наслідків артобстрілів попередніх років рятувальники Об’єднаних сил відновлюють пошкоджені житлові будинки та об’єкти інфраструктури. Наразі тривають відновлювальні роботи на 10 об’єктах.

Нагадаємо, протягом минулої доби на Донбасі російсько-окупаційні війська п’ять разів порушили домовленості, що вступили в дію 27 липня 2020 року.