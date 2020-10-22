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22 октября 2020, 19:19 3

В Офис Генпрокурора передали более 100 новых эпизодов военных преступлений на Донбассе

22 октября 2020, 19:19 3
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Фото из открытых источников
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Общественная организация Truth Hounds задокументировала свыше 100 эпизодов совершения военных преступлений, которые были совершены в 2014-2020 годах на Донбассе, и передала в Офис генпрокурора для дальнейшего расследования правоохранителями.

Об этом сообщили на пресс-конференции члены Truth Hounds, которые представили отчет о военные преступления и другие нарушения прав человека в прифронтовых районах Донецкой и Луганской областей, пишет RegioNews со ссылкой на Укринформ.

Авторы отчета с 17 июня до 21 сентября 2020 года лично посещали вероятные места преступлений вдоль линии соприкосновения со стороны подконтрольной правительству Украины территории, общались с непосредственными свидетелями событий и потерпевшими.

В течение пяти полевых миссий эксперты собрали факты о 105 ранее не задокументированных атак на гражданские объекты и население в 20 населенных пунктах, 33 случаев ранения гражданского населения, 28 случаев гибели или убийства, 6 случаев незаконного заключения, более 10 случаев присвоения чужого имущества. Речь идет о преступлениях в таких населенных пунктах, как Водяное, Новоселовка, Лебединский, Крымское, Попасная, Красногоровка, Жованка, Сартана, Золотое, Новотошковское и др.

Директор Truth Hounds Роман Авраменко также сообщил, что в 2020 году зафиксировано 14 ранее не задокументированных атак на гражданские объекты и население в девяти населенных пунктах, три случая ранения гражданского населения, 17 случаев разрушения и повреждения имущества, один случай гибели.

Прокурор Департамента надзора в уголовных производствах относительно преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта Офиса Генпрокурора Алина Павлюк подчеркнула, что все предоставленные факты будут изучены правоохранителями.

Все материалы, которые были переданы в Офис Генпрокурора, направлены по принадлежности в соответствующих региональных прокуратур и будут отрабатываться в рамках уголовных производств", - заверила Павлюк.

Напомним, Генпрокуратура предоставила Гаагскому суду доказательства преступлений России в Крыму и на Донбассе.

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