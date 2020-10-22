С начала суток на Донбассе зафиксировано четыре обстрела

Боевых потерь и ранений среди украинских защитников нет

Боевых потерь и ранений среди украинских защитников нет

Фото: Facebook

С начала текущих суток, 22 октября, в полосах ответственности наших бригад вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили режим прекращения огня.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Так, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" враг открыл огонь из стрелкового оружия неподалеку от населенного пункта Артема.

Кроме того, вражеские выстрелы из автоматического станкового гранатомета зафиксировано вблизи Новолуганского, дважды враг открывал огонь из стрелкового оружия в районе населенного пункта Шумы.

В районах вдоль линии разграничения сторон саперами ГСЧС сегодня разминированы 14 га территории и передано на уничтожение 86 взрывоопасных предметов.

Для минимизации последствий артобстрелов предыдущих лет спасатели Объединенных сил восстанавливают поврежденные жилые дома и объекты инфраструктуры. Сейчас продолжаются восстановительные работы на 10 объектах.

Напомним, в течение минувших суток на Донбассе российско-оккупационные войска пять раз нарушили договоренности, которые вступили в действие 27 июля 2020 года.