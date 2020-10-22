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Доба на Донбасі: окупаційні війська п'ять разів порушили режим "тиші"
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22 жовтня 2020, 08:44 3

Доба на Донбасі: окупаційні війська п'ять разів порушили режим "тиші"

22 жовтня 2020, 08:44 3
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Українські воїни відкрили вогонь у відповідь
Українські воїни відкрили вогонь у відповідь
Фото: з відкритих джерел
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Протягом минулої доби на Донбасі російсько-окупаційні війська п’ять разів порушили домовленості, що вступили в дію 27 липня 2020 року.

Як передає RegioNews, про це повідомляє штаб ООС.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї неподалік населеного пункту Лебединське. Ще два факти порушення режиму припинення вогню зафіксовано у передмісті Авдіївки, де в обідній та у вечірній час ворог застосовував гранатомети різних систем.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" у вечірній час доби противник зі стрілецької зброї вів обстріл позиції Об’єднаних сил поблизу населеного пункту Артема. Аби придушити вогневу активність ворога, зберегти власне життя і здоров'я, наші воїни відкрили вогонь у відповідь, що змусило противника припинити обстріл.

Бойових втрат і поранень серед українських захисників не було.
Втрати противника уточнюються.

Окрім того, вчора у районі населених пунктів Мар’їнка та Авдіївка задокументовано проліт ворожого БПЛА типу "Орлан-10" без перетину лінії розмежування. Засоби радіоелектронної боротьби Об’єднаних сил подавили безпілотник противника, що унеможливило його подальше використання.

Від початку поточної доби, 22 жовтня, збройні формування Російської Федерації 2 рази порушили режим припинення вогню. Так, у районі Новолуганського ворог застосував автоматичний станковий гранатомет, а поблизу Артема – стрілецьку зброю. На цю вогневу провокацію противника підрозділи Об’єднаних сил відкрили вогонь у відповідь.

Нагадаємо, 21 жовтня на ділянках відповідальності українських підрозділів російсько-окупаційні війська тричі порушили досягнуті домовленості.

ОРДЛО Донбас ООС бойовики обстріли
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