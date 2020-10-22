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22 жовтня 2020, 17:01 9

На підприємстві з переробки хімікатів під Києвом сталася пожежа, є постраждалі

22 жовтня 2020, 17:01 9
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Загоряння виникло в ангарі на площі 150 кв. м
Загоряння виникло в ангарі на площі 150 кв. м
Фото: ДСНС
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У місті Обухів Київської області триває ліквідація пожежі на території підприємства, яке займається утилізацією хімічних речовин та медичних препаратів.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Київській області, передає RegioNews.

Відомо, що внаслідок загоряння постраждали 4 працівники підприємства.

22 жовтня о 13:45 до оперативно-диспетчерської служби Обухівського району надійшло повідомлення про пожежу в м. Обухів на вул. Промислова. До місця виклику було направлено черговий караул 16-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Обухів та рятувальників Кагарлицького, Білоцерківського, Васильківського та Києво-Святошинського районів”, - йдеться у повідомленні.

За даними ДСНС, загоряння виникло в ангарі на площі 150 кв. м, який прибудований до металевого складського приміщення, площа якого становить 600 кв. м.

Оголошено другий ранг пожежі, на місці працюють 9 одиниць техніки, 42 чоловіка особового складу”, - додали рятувальники.

У відомстві зазначили, що пожежу вдалося локалізувати о 14:36, тепер триває її ліквідація.

Нагадаємо, на Луганщині керівництво ДСНС підозрюють у недбалості через масштабні пожежі.

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