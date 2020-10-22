На предприятии по переработке химикатов под Киевом произошел пожар, есть пострадавшие
В городе Обухов Киевской области продолжается ликвидация пожара на территории предприятия, которое занимается утилизацией химических веществ и медицинских препаратов.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Киевской области, передает RegioNews.
Известно, что в результате возгорания пострадали 4 работника предприятия.
22 октября в 13:45 в оперативно-диспетчерскую службу Обуховского района поступило сообщение о пожаре в г.. Обухов на ул. Промышленная. К месту вызова были направлены дежурный караул 16-й Государственной пожарно-спасательной части г.. Обухов и спасатели Кагарлицкого, Белоцерковского, Васильковского и Киево-Святошинского районов", - говорится в сообщении.
По данным ГСЧС, возгорание возникло в ангаре на площади 150 кв. м, который пристроен к металлическому складскому помещению, площадь которого составляет 600 кв. м.
Объявлен второй ранг пожара, на месте работают 9 единиц техники, 42 человека личного состава", - добавили спасатели.
В ведомстве отметили, что пожар удалось локализовать в 14:36, теперь продолжается его ликвидация.
Напомним, на Луганщине руководство ГСЧС подозревают в халатности из-за масштабных пожаров.