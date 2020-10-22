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22 октября 2020, 17:01 8

На предприятии по переработке химикатов под Киевом произошел пожар, есть пострадавшие

22 октября 2020, 17:01 8
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Возгорание возникло в ангаре на площади 150 кв. м
Возгорание возникло в ангаре на площади 150 кв. м
Фото: ГСЧС
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В городе Обухов Киевской области продолжается ликвидация пожара на территории предприятия, которое занимается утилизацией химических веществ и медицинских препаратов.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Киевской области, передает RegioNews.

Известно, что в результате возгорания пострадали 4 работника предприятия.

22 октября в 13:45 в оперативно-диспетчерскую службу Обуховского района поступило сообщение о пожаре в г.. Обухов на ул. Промышленная. К месту вызова были направлены дежурный караул 16-й Государственной пожарно-спасательной части г.. Обухов и спасатели Кагарлицкого, Белоцерковского, Васильковского и Киево-Святошинского районов", - говорится в сообщении.

По данным ГСЧС, возгорание возникло в ангаре на площади 150 кв. м, который пристроен к металлическому складскому помещению, площадь которого составляет 600 кв. м.

Объявлен второй ранг пожара, на месте работают 9 единиц техники, 42 человека личного состава", - добавили спасатели.

В ведомстве отметили, что пожар удалось локализовать в 14:36, теперь продолжается его ликвидация.

Напомним, на Луганщине руководство ГСЧС подозревают в халатности из-за масштабных пожаров.

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