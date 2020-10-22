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22 жовтня 2020, 11:36 4

У центрі Києва транспортний колапс - під КМДА мітингують інвестори "Аркади"

22 жовтня 2020, 11:36 4
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Протестувальники повністю заблокували проїжджу частину Хрещатика
Протестувальники повністю заблокували проїжджу частину Хрещатика
Фото: PavlovskyNews
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У Києві під будівлею столичної мерії мітингують інвестори банку "Аркада". Вони перекрили Хрещатик, через що водії змушені розвертатися і їхати назад.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на PavlovskyNews.

Як повідомляє видання, люди тримають прапори і гудуть в дудки, сподіваючись на появу столичного мера Віталія Кличка, щоб вирішити питання зі своїми недобудованими будинками.

Не дочекавшись виконання своєї вимоги, люди почали виходити на проїжджу частину, яку повністю заблокували.

У центрі столиці вже спостерігається транспортний колапс. Поліція веде діалог з протестувальниками, щоб ті звільнили хоча б одну смугу для транспорту.

Нагадаємо, правління Національного банку ще 6 серпня віднесло банк "Аркада" до категорії проблемних. Крім того, регулятор запровадив особливий режим контролю за діяльністю банку "Аркада" та призначив куратора.

Згодом в НБУ сказали, чому розорився банк "Аркада", виведення банку з ринку не пов’язані з пандемією.

Київ банки митинг протести Аркада
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