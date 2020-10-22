Виновник ДТП под Киевом, в которой погибла целая семья, предстанет перед судом

Подозреваемый уже отбывал наказание за аналогичные преступления

Подозреваемый уже отбывал наказание за аналогичные преступления

Фото: ГСЧС

Правоохранительные ограни завершили досудебное расследование по факту смертельного ДТП в июле 2020 года, в котором погибли двое взрослых и двое детей.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает RegioNews.

В ходе расследования проведены все возможные следственные и процессуальные действия, по результатам которых собрано достаточно доказательств. Обвинительный акт направили в Голосеевский районный суд г.. Киева для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

Известно, что виновнику ДТП грозит до 10 лет лишения свободы. По словам пресс-секретаря прокуратуры Надежды Максимец, подозреваемый 39-летний Антон Желепа признает свою вину.

В ходе следствия выяснилось, что он уже ранее привлекался к уголовной ответственности за ДТП с тяжелыми последствиями и даже отбывал наказание. Во время ДТП он вообще не имел водительского удостоверения, поскольку его изъяли после приговора и он его не возобновлял", - рассказала Максимец.

Она добавила, что в последние годы подозреваемый 7 раз привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Напомним, 12 июля водитель автомобиля Мercedes-Benz GL 250D, находясь в нетрезвом состоянии, не справился с управлением и допустил столкновение с авто, которое двигалось впереди в попутном направлении, после чего выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Hyundai Tucson.

Водитель и двое пассажиров Hyundai Tucson скончались на месте, еще двое мальчиков были госпитализированы; один из них скончался по дороге в больницу. Состояние второго мальчика стабильно тяжелое, он находится в реанимации "Охмадета".

Если вину Желепы докажут, он отсидит за решеткой максимум 10 лет.