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На Донбасі від початку доби спостерігається тиша
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18 жовтня 2020, 09:54 3

На Донбасі від початку доби спостерігається тиша

18 жовтня 2020, 09:54 3
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Минулої доби зафіксовано п`ять обстрілів українських позицій
Минулої доби зафіксовано п`ять обстрілів українських позицій
Фото: Facebook
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Упродовж минулої доби, 17 жовтня, збройні формування Російської Федерації п’ять разів порушили домовленості, що були досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи 22 липня 2020 року.

Про це пише RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Зокрема, режим припинення вогню російсько-окупаційні війська порушили поблизу населених пунктів Водяне, Авдіївка та Шуми. На цих ділянках зафіксовано поодинокі ворожі постріли із гранатометів різних систем. Неприцільні постріли не становили загрози життю і здоров’ю, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали.

Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було.

Окрім того, на Приазов’ї задокументовано ще два порушення досягнутих домовленостей. Так, у районах населених пунктів Пищевик та Широкине зафіксовано прольоти двох ворожих безпілотників типу "Квадрокоптер", із перетинами лінії розмежування. БПЛА противника були подавлені нашими засобами радіоелектронної боротьби, що унеможливило їх подальше застосування.

Від початку поточної доби, 18 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Ранкове зведення щодо ситуації в районі...

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Субота, 17 жовтня 2020 р.

Нагадаємо, учора бойовики на Донбасі тричі порушили перемир'я: стріляли поблизу Водяного і Мар'їнки.

Донбас ООС Авдіївка обстріли штаб Шуми
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